Zanoli e Gaetano obiettivi dell’Udinese, si riaccende l’asse con il Napoli

UDINE. Quelli di Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano sono i due nomi che radio mercato ha cominciato ad abbinare all’Udinese nelle ultime ore.

Cosa significa? Che essendo i due calciatori di proprietà del Napoli, l’asse tra il club dei Pozzo e quello di De Laurentiis si è riacceso. O forse non si è mai spento del tutto.

Zanoli è un esterno destro del 2000, ha giocato gli ultimi sei mesi nella Sampdoria, sarebbe un profilo ideale per l’Udinese che in quel ruolo ha Ehizibue ed Ebosele che non sono esattamente due garanzie di continuità.

La concorrenza, però, è particolarmente nutrita: c’è il Genoa, che si è mosso per primo, il Monza che sembra la società che il giocatore gradirebbe più delle altre.

E poi appunto, l’Udinese. Nelle ultime ore sembra che il Grifone abbia mosso i passi decisivi, Gino Pozzo e Balzaretti restano comunque alla finestra.

Per quanto riguarda Gaetano, invece, l’avversario dell’Udinese si chiama Empoli. Anche la mezza punta è un classe 2000, nella stagione dello scudetto è stato impiegato con il contagocce e ha bisogno di giocare.

Già nella passata stagione l’Udinese aveva fatto un sondaggio per Gaetano: erano i tempi in cui sembrava che Deulofeu potesse finire alla corte di Spalletti per sostituire Insigne (poi arrivò Kvaratskhelia).

Oggi, non è una novità, l’oggetto del desiderio del Napoli è Samardzic che nei piani di De Laurentiis, sempre più padre padrone ora che è senza direttore sportivo, dovrebbe raccogliere l’eredità di Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Per quanto riguarda Beto, è noto che il portoghese è nella lista dei giocatori che interessano al Napoli ma il suo destino è legato a quello di Osimhen in merito al quale De Laurentiis ha ribadito: «Noi vogliamo tenerlo, se poi arriverà un’offerta più che indecente ce ne faremo una ragione».

Per quanto riguarda lo svincolato Pereyra a breve ci dovrebbe essere un incontro tra il suo manager Federico Pastorello e i dirigenti dell’Inter.

Attenzione, però, alla Fiorentina che sarebbe disposta a fare uno sforzo non indifferente per accontentare le pretese del “Tucu” che chiede un ingaggio da 2 milioni.

Nella giornata di lunedì 10 l’Udinese ha ufficializzato la cessione del difensore Filip Benkovic al Trabzonspor: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il croato nell’ultima stagione aveva indossato la maglia dell’Eintracht Braunschweig. Infine l’attaccante Simone Ianesi passa a titolo definitivo al Pontedera.