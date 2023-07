Chiuse le iscrizioni: saranno 71 le auto al via del Rally Alpi Orientali

CIVIDALE. Iscrizioni chiuse: 71 vetture prenderanno parte al Rally del Friuli Venezia Giulia (58ª edizione), 48 auto correranno il Rally Alpi Orientali Historic (27ª edizione).

Sono dunque 119 gli equipaggi che si sfideranno sabato e domenica lungo le Valli del Torre e del Natisone.

Un numero non elevato, ma in linea col periodo, anche se nel caso della corsa proposta dalla Scuderia Acu Friuli non manca certo la qualità. Alla sfida moderna, che vale come terzo round del Coppa Rally Quarta Zona (coefficiente 1,5), sono 17 le vetture R5 ai nastri di partenza (i mezzi più performanti escluse le Wrc e le Wrc+).

I panni di favorito li vestirà Filippo Bravi, udinese doc, che con Enrico Bertoldi su Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor ha vinto il Rally Valli della Carnia ed è in testa al Crz di zona con 16 punti. Sui 70,96 km di distanza cronometrata lo sfideranno in particolare Marco Signor (con Patrick Bernardi) su Skoda Fabia Rally 2 Evo e il friulano di origine Edoardo De Antoni (con Marco del Torre), anche lui sulla vettura boema.

Da tenere in considerazione le presenze di Claudio e Lisa De Cecco (Hyundai i20), leader nella Over 55, di “Pedro” e Pietro Ometto (Fabia) e l'adesione delle Citroen C3 di Nicola Cescutti e Gabriele Beltrame (con Paolo Cargnelutti e Raffaele Meneano alle note).

Tanti locali nelle classi minori, dalla affollata N2 con le Peugeot 106 del leader Bepi Bertolutti (con Franco Codromaz) e del suo rivale Dimitri Cortese (con Nicola Vanino).

Da segnalare a riguardo la presenza dei campioni delle storiche Pietro Corredig e Sonia Borghese, che corrono la gara di casa sulla “piccola” francese. Attenzione alla classe S1600 con i primatisti Rudi Bulfoni (con Giulio Calligaro) e Marco Marchiol (con Veronica Modolo) su Renault Clio.

La sfida storica, valide come sesto degli otto round del campionato italiano rally auto storiche (Ciras), si snoderà su un percorso più lungo (92,080 km di tratti cronometrati).

In gara i big della serie, come il leader Natale Mannino, primo anche nel terzo raggruppamento su Porsche 911 Sc; quindi Matteo Musti, secondo e primo nel secondo raggruppamento su Porsche Carrera Rs e Matteo Luise, terzo e primo nel quarto raggruppamento su Fiat Ritmo Abarth.

Non mancano i driver locali, come Rino Muradore e Alessandro Mitri di Red White rispettivamente su Ford Escort e Skoda 130 e Claudio Vigna sulla Fiat 127 della Scuderia Acu.

