Deulofeu si lega all’Udinese fino al 2026, prolungato il contratto

L'Udinese ha prolungato il contratto di Gerard Deulofeu fino al 30 giugno 2026, estendendo il rapporto di altri due anni rispetto alla scadenza del 2024.

E' stato il direttore generale Franco Collavino a darne notizia nella conferenza stampa delle 18 di mercoledì 12 luglio allo stadio Friuli:

«“Siamo felicissimi a nome dell'Udinese e della proprietà di annunciare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 per i nostri colori – ha detto il dg –. Il rinnovo è un messaggio chiaro e inequivocabile della nostra intenzione di costruire il nostro percorso attorno a un esempio dentro e fuori dal campo, un campione che ha trovato a Udine il contesto ideale per esprimere tutto il suo talento e che ha deciso di legarsi ai colori bianconeri in maniera viscerale.

Abbiamo deciso di prolungare proprio in questo momento, mentre è in corso la riabilitazione e ci auguriamo di rivederlo in campo al più presto. Il rinnovo di contratto è un segnale dell'ambizione del club e di raggiungere nuovi traguardi insieme e al più presto».

Il dt Federizo Balzaretti ha aggiunto. «Stiamo parlando del rinnovo di un giocatore straordinario, di un giocatore così importante e questo fa capire l'ambizione di questo club e quando Gerard abbia voglia di investire in questo club.

La fiducia che abbiamo è totale. Tutti sappiamo il grandissimo campione che è dentro al campo. Potremmo godercelo almeno fino al 2026.

Abbiamo parlato con Gerard, la volontà che diventi un leader. C'è bisogno di un esempio. C'è bisogno che ci sia un riferimento importante».

E, infine, Gerrad Deulofeu: «Dico che sono felicissimo di essere a Udine, stimo e apprezzo la città e la società. Il recupero fisico sta andando molto bene, ma non so ancora quando potrò rientrare. Spero il più presto possibile».