Udinese: parte la campagna abbonamenti, ecco la nuova maglia

“Non so stare senza te”: neanche d’estate. È pieno, stracolmo di passione, di tifosi di tutte le età il Salone del Parlamento del Castello di Udine.

Il claim della campagna abbonamenti, così, calza a pennello nella serata che ne sancisce il lancio ufficiale.

Dal cuore della città, luogo iconico, a esordire per l’occasione è il padrone di casa, il sindaco Alberto Felice De Toni: «Per me è motivo di grande orgoglio prendere parte a questo evento, d’altronde sono convinto che quel che è bene per l’Udinese è un bene anche per la nostra città. Avere una squadra in Serie A, è una promozione enorme per tutti».

Ma prima della promozione, o meglio, delle promozioni e delle tariffe previste dalla nuova campagna, la premessa del direttore generale Franco Collavino: «Abbiamo scelto questo luogo simbolo per ricambiare l’amore dei nostri tifosi, visto il senso di appartenenza che questo luogo ha per la comunità».

FEDELTÀ

Premia dunque la passione del popolo bianconero lo slogan scelto per l’operazione fedeltà del club di via Candolini.

«Se la scorsa stagione è stata così ricca di entusiasmo – le parole di Collavino – lo dobbiamo in primis ai nostri tifosi. Non abbiamo puntato su un claim commerciale ma abbiamo scelto così di richiamare uno dei cori più importanti e identitari della Curva Nord. Vogliamo creare lo stesso entusiasmo che viene a formarsi quando questo coro è intonato dai nostri sostenitori».

L’OFFERTA

Via poi coi dettagli, le novità. Anche quelle relative ai prezzi: confermato, infatti, il piccolo, ma comprensibile, rincaro.

Piccolo, dicevamo: di circa il 10%. Insomma, un vecchio abbonato della Curva Nord potrà rinnovare la propria tessera al costo di 230 euro, non più 200 euro. In soldoni, anzi, soldini? 12 euro circa a partita. Mantenuto lo zoccolo duro delle scorse campagne, con priorità garantita agli abbonati, prelazione sul posto e possibilità di rateizzazione.

NOVITÀ

La novità, invece, è rappresentata dal nuovo abbonamento Under 10: 19 le gare che i supporter più giovani potranno godersi in Tribuna laterale, Tribuna laterale o Distinti al costo di 100 euro. Un segno questo di attenzione verso una fascia da tempo ormai in crescita in ogni angolo del Friuli.

EVERGREEN

Confermati gli abbonamenti Family: a disposizione 2500 posti per 16 gare in Tribuna laterale nord, escluse le gare con Milan, Inter e Juventus. Stessa formula, diversi settori per studenti universitari (1000 posti in Curva Sud) e sportivi Fvg (1000 posti in Curva Sud, 1000 nei Distinti). Al prezzo di? 90 euro. Tornano quindi le tariffe speciali per persone con disabilità e accompagnatori.

LE FASI

Subito via alla prima fase che si chiuderà il 29 luglio. Sarà riservata ai vecchi abbonati: questi potranno confermare il proprio posto online, su TicketOne, presso le ricevitorie autorizzate e nel classico punto vendita della Curva Nord. Dal 31 luglio al 1° agosto la seconda fase, due giorni a disposizione dei vecchi abbonati per cambiare il proprio posto. La terza fase dal 2 al 12 agosto: vendita libera aperta a tutti.

ZEBRETTA

Entrano preceduti da un lungo applauso: Deulofeu, Walace, Silvestri, Lucca. Indossano l'home kit 2023/24. A spiccare lo stemma, una zebretta amarcord, richiamo al bianconero datato fine anni ‘70.

«La maglia mi piace – rivela “Gery”, fresco di rinnovo contrattuale, fra le sue mani la casacca col 2026. Lo seguono i compagni, chiude Lucca: per lui poche parole. Farà senz’altro parlare il campo.