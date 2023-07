Apu e Ueb, girone rosso fuoco: calendario pronto il 2 agosto

UDINE. Girone rosso, anzi rosso fuoco, per le compagini friulane di serie A2. Com’era ampiamente prevedibile, per Udine, Cividale e da quest’anno anche Trieste, ci sarà da sgomitare nella prima fase di un campionato livellato verso l’alto.

Il consiglio federale di venerdì 14 ha definito i due gironi della seconda lega nazionale, con il girone Rosso di gran lunga più competitivo del Verde, complici le retrocessioni di Trieste e Verona.

RIPESCAGGIO

Confermate le nostre anticipazioni dei giorni scorsi: onde evitare un altro torneo con numero di squadre dispari, la Fip ha accolto la richiesta di Lnp di procedere all’ammissione di una squadra dal piano di sotto: ripescata Orzinuovi, giunta terza nella poule promozione di giugno.

Confermati, inoltre, i trasferimenti dei titoli sportivi da Mantova alla Real Sebastiani Rieti e dalla Stella Azzurra al Trapani Shark.

In questo modo le squadre ai nastri di partenza saranno 24, con due gironi da 12 compagini ciascuno e seconda fase a orologio per un totale di 32 partite e successivi play-off per 16 team.

Le promozioni in A restano due, le retrocessioni in B saranno ancora sei, a fronte di due promozioni dalla cadetteria per completare la riforma che dal 2024/2025 disegnerà una A2 a 20 squadre.

LE AVVERSARIE

Basta un dato per “pesare” il girone Rosso: ne fanno parte due squadre che l’anno scorso erano in A e nove che a maggio hanno disputato i play-off di A2.

L’intrusa, scherzosamente parlando, è la ripescata Orzinuovi. Lo zoccolo duro del raggruppamento è formato dalle cinque squadre emiliano-romagnole (con l’Assigeco Piacenza che trasloca dal girone Verde al Rosso) e dalle quattro trivenete.

I roster sono ancora in costruzione, ma qualche considerazione sulle rivali di Udine e Cividale la si può già fare: Verona ha fatto uno shopping di qualità, Trieste è partita tardi ma con ambizioni importanti, Rimini è fra le regine del mercato, Forlì ha la garanzia Martino in panchina, Cento vuole ripetersi.

Un punto interrogativo aleggia anche quest’anno sulla Fortitudo Bologna, che sembra non conoscere mai pace, ma alla fine siamo certi che la “Effe” sarà sempre lì a dare fastidio.

Ora ci si rituffa sul mercato, in attesa di conoscere il calendario della regular season al via il 2 ottobre. Il varo è fissato per il 2 agosto, l’attesa in Friuli è tutta per le date dei tanti derby di quest’anno.