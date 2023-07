Lignano, ecco la serata del Meeting grandi firme

Il countdown è terminato. La grande atletica fa tappa stasera a Lignano. Allo stadio Teghil è in programma il meeting “Sport e Solidarietà”, che grazie alla Nuova Atletica dal Friuli è giunto alla sua 34ª edizione.

La pista si anima già alle 16.15 con le gare giovanili e master, ma il piatto forte dell’evento si consuma dalle 20.30, quando entrano in scena i big. Fari puntati soprattutto sulla pedana del salto in lungo, perché alle 21 gareggia la stella della rassegna, Ivana Vuleta, campionessa europea all’aperto in carica e autrice della terza miglior misura mondiale di sempre al coperto (7,24).

MADRINA

Giorgio Dannisi, direttore della rassegna, non ci gira attorno: difficile vedere ai blocchi di partenza quella che sarebbe stata il vero “crack” della serata, cioè Shericka Jackson.

La giamaicana è a Lignano, si sta allenando, ma dopo aver gareggiato ai trials di Kingston in patria sia sui 100 sia sui 200, col suo tecnico Francis avrebbe deciso di non essere al via dei 100.

Peccato, perché lo scorso fine settimana in patria ha dimostrato di essere in forma stratosferica, con un 10’’65 sulla distanza più corta (quinto tempo di sempre) e 21’’71 sui 200 (vincendo in entrambi i casi il titolo). La sprinter, classe 1994, reciterà il ruolo di testimonial.

Sulla distanza si potrà godere della classe di Natasha Morrison, giamaicana, campionessa olimpica in carica sulla 4x100 e con un personale di 10’’87 (stagionale di 11’’08). Sarà sfidata dalla connazionale Jonielle Smith (oro iridato della 4x100 nel 2019) e da altre sprinter caraibiche di stanza a Lignano. Batterie in programma tra le 21.45 e le 21.50.

STELLA

Ivana Vuleta, Spanovic da nubile, illuminerà l’impianto di viale Europa: sulla pedana del lungo un’autentica leggenda, un esempio di longevità come testimoniato dalle sue 14 medaglie tra Giochi Olimpici, campionati continentali e mondiali (all’aperto e al coperto) raccolte in 10 anni. Tra tutti gli allori spiccano i due titoli europei outdoor (2016 e 2022) e le due affermazioni ai campionati iridati in sala (2018 e 2022).

Classe 1990, serba, se la vedrà con l’azzurra Tania Cestonaro, triplista che nel lungo vanta un buon 6,46. Nell’alto spicca la presenza dell’italiano Marco Fassinotti, cinque volte campione nazionale, che si allena in Australia.

Si era visto a Udine lo scorso inverno per l’Udin Jump Development ed è fidanzato della campionessa iridata Eleanor Patterson. Nei 100 uomini battaglia tra il liberiano Emmanuel Matadi (10’’04 stagionale), il giamaicano Michael Campbell (10’’08) e il giapponese Yuki Koike (10’’11), senza dimenticare il sudafricano Rivaldo Roberto (10’’09).

LE ALTRE

Nei 400 attenzione al giamicano Rusheen McDonald (43’’93 di personale) e alla sua connazionale Charokee Young (50’’47), mentre promettono scintille gli 800, con i maschi attesi a tempi attorno all’1’45’’ e le donne ai 2’ (favoriti Daniel Rowden e Georgia Griffith). In chiusura di meeting i 1.500 maschili e femminili, con anche le gare di ostacoli da seguire: sui 100 femminili favorita la sudafricana Taylon Bieldt (12’’76), sui 400 maschili Seamus Derbyshire (49’’29).

E domani meeting da non perdere anche a Brugnera, con la 19esima edizione della riunione “Ospiti di gente unica”.

