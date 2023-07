Old Wild West fatta a metà: ora mancano due italiani e poi la coppia di stranieri

Dopo un tris di annunci ufficiali a cavallo dello scorso weekend, l’Apu Old Wild West lavora agli ultimi tasselli del pacchetto italiani per poi dedicarsi alla ricerca della coppia di stranieri. Il momento è propizio per fare il punto della situazione.

IL ROSTER

Con Monaldi e Gapardo punti fermi, Ikangi ha aperto il mercato bianconero, poi sono arrivati Arletti, Da Ros e Mirza Alibegovic. Apu fatta per 6/10, all’appello mancano un play, una guardia e due centri.

Il nome del play che affiancherà Monaldi è noto da giorni: Udine è in chiusura con Lorenzo Caroti, ma prima dell’annuncio il giocatore toscano deve svincolarsi dalla Vanoli Cremona. Perde quota, invece, la pista Kevin Ndzie come secondo lungo. L’interesse della dirigenza udinese era concreto, ma il camerunese classe 2003 guarda altrove.

STRANIERI

Saranno una guardia con punti nelle mani e un centro e arriveranno senza fretta. Gracis e Vertemati puntano a giocatori funzionali alla squadra allestita finora e valutano attentamente ogni occasione.

Ribadita la volontà di ampliare l’orizzonte, non si sonda soltanto il mercato degli americani, ma anche quello dei comunitari. A proposito di stranieri, continua a circolare con insistenza la voce di un imminente accordo con Jordon Varnado, ala grande super a Pistoia.

Il ds Andrea Gracis ribadisce: «Non è un giocatore che seguiamo, nel ruolo siamo già coperti».

IL SALUTO

Ieri Matteo Da Ros ha pronunciato le sue prime parole da giocatore bianconero: «Sono davvero contento ed elettrizzato di iniziare questa nuova avventura.

Sono convinto che la strada che si sta costruendo sia importante. Con l’impegno quotidiano e le buone abitudini ci potremo togliere insieme delle grandissime soddisfazioni».

LE ALTRE

In serie A la neopromossa Vanoli Cremona rinnova l’ex Apu Trevor Lacey ma rischia di perdere l’altro ex udinese Joseph Mobio, corteggiato da Trapani. In A2 Trieste riparte da Stefano Bossi e Lodovico Deangeli (ex Udine), ed è a un passo da Francesco Candussi, Ariel Filloy e Giancarlo Ferrero da Varese).

Forlì è ai dettagli con Davide Pascolo, Nathan Adrian invece va verso Rimini.