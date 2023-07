Lucca-Thauvin, ecco la prima coppia d’attacco contro la mista Carnica

Comincia da casa l’estate bianconera: dal Friuli, stadio, dal Friuli popolo, tifoseria, quella chiamata, in questi giorni, al rinnovo dei propri abbonamenti stagionali.

Comincia dal Friuli, anche e soprattutto calcistico, con la selezione di giocatori prelevati dalla prima categoria del campionato carnico pronta a sfidare l’Udinese in un test vero, già fisicamente provante.

Per la banda Sottil, s’intende, squadra appena rientrata in cantiere dopo un break fatto di viaggi, villeggiature e riposo.

Dall’altra parte, a scendere in campo sarà una compagine in palla, pronta, sul piano atletico, all’urto con la Zebretta. In barba, forse, pure al gap tecnico che separa le due formazioni prossime avversarie sotto l’arco dei Rizzi.

Domenica 16 luglio, alle 18, il calcio d’inizio, l’ingresso libero nelle tribune centrali e laterali nord/sud. Attesa, per l’occasione, una discreta affluenza di supporter. Di curiosi, questi mossi dalle possibili scelte operate da mister Sottil per questa prima uscita dei suoi.

A togliere i primi dubbi al tecnico di Venaria Reale, quelle assenze dettate da impegni internazionali, intrecci di mercato o infortuni.

Mancheranno pertanto Lovric, Bijol, Pafundi e Abankwah, tutti elementi reduci da uscite con le rispettive nazionali.

Stesso discorso per Samardzic, la postilla per lui connessa alle ormai note sirene di mercato che lo coinvolgono. Non ci sarà quindi Becao, prossimo alla partenza.

Non ancora utilizzabili Deulofeu, Ebosse, Ehizibue e Success, tutti alle prese con un lavoro differenziato.

A conti fatti, pertanto, si alzano le quotazioni dell'undici che vedrebbe Silvestri in partenza fra i pali, Masina, Perez, Guessand nella linea a tre difensiva.

Mediana affidata a Walace: al suo fianco, in nuovi arrivati Zarraga e Quina. Sugli esterni dovrebbero agire Ebosele e Kamara.

Davanti, spazio a Lucca: nei confronti dell’ex Pisa e Ajax grande è l’attesa del tifo di fede bianconera; di pari entità, ci scommettiamo, la voglia del centravanti di mettersi subito in evidenza davanti al suo nuovo pubblico.

A completare il tandem, il francese Thauvin, oggetto misterioso dello scorso finale di stagione chiamato fin d’ora a rendere il suo contributo degno di attenzioni nell'ottica di un suo futuro impiego a stagione in corso. Beto e Semedo papabili innesti a gara in corso.

Per la rappresentativa carnica guidata dai tecnici Chiementin e Moser, 27 i convocati: Costantinis, Valle (Amaro), Rainis, Ortis (Arta Terme), Santuz, Paolucci (Campagnola), Cescutti, Ferataj, Sferragatta (Cavazzo), Gollino (Cedarchis), Dinota, De Toni, Moser (Folgore), Cacitti, Banelli (Illegiana), Di Lena, Marsilio, Del Negro (Mobilieri), Della Mea, Di Bernardo, Misic (Pontebbana), Mazzolini, Bertolini (Real I.C.), Ferigo, Maggio (Velox), Zozzoli, Guariniello (Villa).