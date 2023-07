Napoli, Juve e Lazio tutte su Samardzic: l’Udinese resisterà?

Pereyra ha sempre le valigie pronte e Sottil rischia di perdere un punto di riferimento importante dentro lo spogliatoio ma anche in campo, un giocatore non più giovanissim,o ma capace di muoversi in più zone del campo.

Un giocatore di qualità, quella qualità che ha pure Lazar Samardzic, l’altra mezzala di talento nella rosa bianconera per la quale al momento non è arrivata nessuna offerta concreta, ma che piace a quasi tutti i club di vertice in serie A: il Napoli, la Juventus, la Lazio, mentre il Milan, dopo un iniziale sondaggio, sembra aver puntato su altri obiettivi.

E a questo punto la domanda che tutti si pongono è: riuscirà Gino Pozzo a resistere alla tentazione di cedere il suo gioiello nel momento in cui dovesse perdere già il “Tucu”? I destini dei due sono incrociati?

NAPOLI

È la società che prima si è mossa per chiedere informazioni sul talento serbo forte anche dell’ottimo rapporto che c’è tra le due proprietà.

Il club partenopeo ha sempre visto in Samardzic il sostituto naturale di un altro ex bianconero, Piotr Zielinski, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che per il momento non ha nessuna intenzione di rinnovare.

C’è chi dice che il Napoli abbia una sorta di priorità su Samardzic. Dal capoluogo campano nelle ultime ore si è vociferato di una proposta dell’Udinese secondo la quale l’operazione potrebbe essere formalizzata questa estate con il giocatore che però resterebbe in prestito in Friuli per un’altra stagione. Difficilmente, però, questa soluzione potrebbe stare bene al Napoli.

JUVENTUS

La Juventus aveva individualo in Milinkovic Savic il principale obiettivo per il suo centrocampo. Sfumato l’arrivo del serbo, che ha accettato i milioni arabi, ecco che il nuovo responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, ha pensato a quel mancino che gioca in Friuli che seguiva con interessa già da quando lavorava a Napoli.

Il problema per la Juventus è che prima di acquistare deve vendere per fare cassa. Un dubbio: per come fa giocare le sue squadre Allegri, Samardzic non sembra il profilo giusto per la Juve, ma questo in chiave mercato è un particolare irrilevante.

LAZIO

Quella di Sarri, semmai, sarebbe la squadra che esalterebbe di più le qualità di Samardzic centrocampista non con grande gamba, ma con una grande abilità nello stretto e nel palleggio.

La Lazio ha pensato prima a Zielinski, ma il polacco in questo momento pare più tentato dal trasferirsi in Arabia. Al momento Lotito rispetto alla concorrenza ha un vantaggio: quello di avere le casse più piene con i 40 milioni incassati dalla cessione di Milinkovic-Savic.

PREZZO

Il fatto che le pretendenti aumentino non fa altro che alzare il prezzo del cartellino di Samardzic per la gioia dell’Udinese. La valutazione complessiva che Gino Pozzo dà del giocatore è di 30 milioni. Si può scendere a 25 più eventuali bonus, non oltre.

Una eventuale asta potrebbe anche portare il prezzo oltre i 30 milioni e a quel punto non è escluso che Samardzic possa rimanere un altro anno in Friuli: per quella che è stata la sua crescita in questi primi due anni per lui sarebbe la soluzione migliore, ma il mercato e i soldi, si sa, non ragionano sempre con la logica. —

