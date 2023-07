Vittorio Nobile a Rieti, saluta l'ultima bandiera dell'Apu

L’ultima bandiera dell’Apu saluta e se ne va. Vittorio Nobile, classe 1995, ha firmato per la Real Sebastiani Rieti, squadra del girone Verde di A2, dove troverà altri due ex bianconeri: Nazzareno Italiano, in arrivo dalla Fortitudo Bologna, e Marco Spaghero.

“Vito” da Basiliano era l’ultimo degli eroi della promozione di Montecatini a giocare ancora a Udine, dove ha disputato complessivamente sette stagioni, con una sola parentesi in prestito a Reggio Calabria.

Con l'arrivo di Lorenzo Caroti, all'Apu non c'era più posto per lui. Valigia pronta anche per Mattia Palumbo, che ha trovato risolto il suo rapporto con l’Apu e ha l’accordo con Cento, così come Fabio Mian che si è accasato a Trapani.