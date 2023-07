Cda, ecco la stella Kavalenka: «Sento fiducia, voglio vincere»

È un’attaccante da quasi 600 punti a campionato, di quelle che mettono a terra i palloni pesanti dei set. Classe 1999, 191 centimetri di altezza, Julia Kavalenka vestirà la casacca fucsia della Cda Volley Talmassons nella prossima stagione di A2, mettendo a disposizione di coach Leonardo Barbieri tutta la sua potenza.

Di origine bielorussa ma con passaporto portoghese, Julia sarà una pedina importante dello scacchiere della Cda giocando come opposta in diagonale con la palleggiatrice Eze e portando in dote i 565 punti messi a segno nella scorsa stagione con la maglia dell’Anthea Vicenza, che l’hanno incoronata seconda miglior realizzatrice di tutta la A2.

Per Kavalenka quello con la Cda sarà il quarto campionato di A2 consecutivo, dopo Olimpia Teodora Ravenna, Altino Volley e Vicenza.

«Ci sono tante motivazioni – racconta la schiacciatrice – che mi hanno spinto a scegliere di venire qui. Per me è importante trovare uno spazio dove ci sia fiducia reciproca tra le parti. Vorrei coronare il mio sogno di vincere e togliermi qualche soddisfazione, e credo che questo sia l’ambiente giusto per farlo.

Sono sicura che la squadra sarà molto competitiva e che daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Aspetto i nostri tifosi numerosi al palazzetto, sono sicura che faremo grandi cose».

Julia conosce bene il campionato italiano ma ha anche esperienza internazionale dal momento che è un perno della nazionale portoghese. «Parliamo di una giocatrice dalle grandi potenzialità – precisa il ds Gianni De Paoli – ed è tra le schiacciartici che ha messo a terra più palloni di tutto il campionato. Julia andrà a completare un reparto offensivo di alto livello e porterà con sé la propria esperienza con la nazionale portoghese.

Non solo, anche dal punto di vista caratteriale ci potrà dare tanto perché ha le caratteristiche per essere una leader sia in campo sia in spogliatoio, oltre a rappresentare un punto di riferimento per le ragazze più giovani.

Siamo soddisfatti della rosa allestita e non ci nascondiamo: le giocatrici che abbiamo inserito nel roster dimostrano la nostra intenzione di puntare più in alto possibile».

A dare il benvenuto a Kavalenka è anche coach Barbieri: «Julia – dice – è una giocatrice che negli ultimi due anni ha avuto dei numeri molto importanti a livello individuale. Siamo convinti che nel nostro contesto di squadra possa trovare l’ambiente ideale per continuare a esprimere le sue qualità a livello individuale ma anche, poi, a livello di gruppo.

È inoltre un’atleta che vanta diverse esperienze nel campionato italiano che, si sa, è molto competitivo».

Gli impegni estivi di Kavalenka saranno condizionati dal programma della nazionale portoghese (che non si è qualificata agli Europei che si svolgeranno dal 15 agosto al 3 settembre), ma l’atleta lusitana dovrebbe potersi unire alla sua nuova squadra verso la fine di agosto.