Clark e non solo: si muove qualcosa sul fronte stranieri all’Old Wild West

Arriva dal Veneto il centro che completa il pacchetto dei giocatori italiani della nuova Apu. È Jacopo Vedovato, patavino classe 1995 reduce da cinque stagioni in serie B con i Rucker San Vendemiano, di cui è stato anche capitano per due anni.

LA SCHEDA

Vedovato, cresciuto nelle giovanili di Benetton Treviso (nel 2011 era compagno di squadra di Raphael Gaspardo) prima e Treviso Basket poi, ha esordito in A2 nel 2014/2015 con la De’ Longhi Treviso, per poi passare a Chieti e successivamente alla Virtus Roma, sempre in A2. Vanta inoltre trascorsi nelle Nazionali giovanili azzurre: ha disputato gli Europei under 18 nel 2013 in Lettonia e under 20 nel 2015 a Lignano Sabbiadoro.

IL BENVENUTO

Il direttore sportivo Andrea Gracis conosce bene Jacopo Vedovato in virtù dei suoi trascorsi trevigiani e lo accoglie così: «Ritrovo Jacopo con molto piacere dopo quasi dieci anni, dai tempi del suo esordio in serie A2, non ancora ventenne, con l’allora neonata Treviso Basket.

Ritrovo un ragazzo decisamente cresciuto in sicurezza e affidabilità, maturato grazie soprattutto ai suoi anni a San Vendemiano in serie B, e adesso pronto ad affrontare con entusiasmo un palcoscenico di più alto livello».

Coach Adriano Vertemati plaude all’operazione di mercato: «Jacopo è un ragazzo che ha fatto tanta gavetta e ha giocato da protagonista in serie B. Ha fisicità, taglia e grande dedizione per il lavoro. È il complemento perfetto per il nostro pacchetto lunghi».

STRANIERI

La dirigenza bianconera ora può concentrarsi sulla coppia di giocatori che completerà il roster. Non necessariamente americani, anche se i nomi circolati finora sono tutti a stelle e strisce.

La pista più calda porta a Jason Clark guardia classe 1990 ex Varese, Torino, Trieste e nell’ultima stagione Treviglio. Proprio la società lombarda lo ha salutato sul web nelle scorse ore, ufficializzando il suo status di free agent.

Clark, ottimo tiratore da tre punti (40% sia nell’ultimo campionato con Treviglio, sia nel 2020/2021 con Torino), è uno degli esterni che sta trattando la società, ma non è l’unico.

Periodo di riflessione, invece, per quanto riguarda il centro titolare.

Il ds Gracis ha smentito una trattativa dell’Apu per i giocatori oggetto dei “rumors” in questi giorni: Tyler Cain, in uscita da Tortona, non è raggiungibile per le alte pretese economiche, mentre Jalen Cannon (l’anno scorso alla Vanoli Cremona, ma operato al tendine rotuleo a gennaio) non è una pista perseguibile soprattutto per le incognite fisiche.

Per Jordon Varnado, decisivo per la promozione in A di Pistoia, siamo addirittura alla terza smentita, giunta stavolta durante la presentazione di Mirza Alibegovic in risposta a un tifoso collegato da casa.