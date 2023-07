Ecco Jason Clark, il nuovo acquisto americano dell’Apu

È Jason Clark, guardia 33enne statunitense, il primo straniero della nuova Apu Old Wild West. La società bianconera ha raggiunto l’accordo col giocatore, che due giorni fa era stato ufficialmente salutato dalla Blu Basket Treviglio, sua precedente squadra.

Nato ad Arlington (Virginia) il 16 gennaio 1990, è un prodotto della prestigiosa Georgetown University. Nel 2012 è arrivato in Europa, disputando i campionati di Belgio, Turchia e Germania, collezionando presenze anche nelle competizioni continentali EuroChallenge e EuroCup.

L’arrivo nel campionato italiano risale al 2019/2020, in serie A con Varese. Nella stagione successiva si trasferisce a Torino, in A2, poi nel 2021/2022 vola in Bielorussia: con il Minsk vince la Coppa nazionale che chiude aggiudicandosi il titolo di Mvp.

A marzo 2022 la chiamata di Trieste lo riporta in Italia per lo scorcio finale del campionato di serie A. Nell’ultima stagione Clark ha vestito la divisa di Treviglio in A2, con 16 punti di media a partita.

Combo-guard abile nel gioco in velocità, con una spiccata predisposizione ad attaccare il ferro e un gran tiro da tre punti (40% sia con Torino che con Treviglio), è dotato di un tiro efficace e ha una lodevole vocazione difensiva anche nella propria metà campo.