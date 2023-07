Pereyra si allontana dall’Udinese: ora deve scegliere tra Torino e Lazio

Roberto Pereyra sta per dire definitivamente addio all’Udinese, il club che gli ha affidato la fascia di capitano nell’ultima stagione, e al quale l’argentino ha promesso di dare una risposta alla proposta di rinnovo dopo essere giunto a scadenza lo scorso 30 giugno.

Ebbene, la risposta non è ancora stata ricevuta dalla società, ma è certo che l’offerta di un anno di contratto, avanzatagli da Gino Pozzo, sta passando nelle retrovie tra quelle che il Tucu sta vagliando assieme al suo procuratore Federico Pastorello che lo ha raggiunto a Udine dove il centrocampista si sta allenando sui campi del Donatello.

A dirla tutta ieri Pereyra avrebbe dovuto svelare il nome della squadra del suo futuro, ma l’annuncio non è arrivato perché il Tucu non ha ancora deciso, frenato anche dall’offerta allettante arrivata dal Torino, che si è fatto sentire con una proposta bene articolata, ma soprattutto orientata a un contratto biennale che soddisferebbe Pereyra, intenzionato a restare in Italia.

Al momento Cairo è in vantaggio per quanto riguarda la proposta economica, ma resta dietro alla Lazio che ha aperto un dialogo con l’entourage del giocatore.

A Roma il Tucu troverebbe il palcoscenico della Champions League in una squadra competitiva anche in campionato e questi sono i motivi per cui l’argentino al momento ha declinato l’offerta del Besiktas e del Trabzonspor, l’ultima delle pretendenti.

C’è anche un’offerta dall’Arabia, una scelta di vita che tuttavia sarebbe poco gradita dalla famiglia.

Pereyra quindi si allontana dall’Udinese, mentre da ieri è cancellata ogni possibilità di arrivare al difensore gallese Ethan Ampadu.

L’ex spezzino, seguito nelle scorse settimane dalla società, è stato ceduto a titolo definitivo dal Chelsea al Leeds, accettando quindi la Championship inglese in cui sarà avversario del Watford.

Intanto, la doppietta di Samardzic a Klagenfurt è stata seguita anche dall’Inter, che sul serbo continua a mantenersi molto vigile.

L’impressione è che per il mancino dell’Udinese sarà un’estate di mercato molto calda, vista la corte anche di Napoli, Lazio e Juventus.