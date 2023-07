Becao saluta l’Udinese: ufficiale il passaggio ai turchi del Fenerbahçe

UDINE. E’ ufficiale: da giovedì 20 luglio il brasiliano Rodrigo Becao non è più un calciatore dell’Udinese. Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo ai turchi del Fenerbahce. L’annuncio in un comunicato emesso dall’Udinese che ha snocciolato i numeri dell’ex numero 50 bianconero. «Dopo 4 stagioni e 130 presenze, con 6 gol realizzati, finisce l’esperienza in bianconero di Rodrigo Becao».

Finisce a tarallucci e vino, dopo un braccio di ferro durato parecchi mesi, ovvero da quando – eravamo sul finire del 2022 –, il giocatore si rifiutò di rinnovare il contratto che scadeva a giugno 2024. «Da parte di Udinese Calcio – si legge ancora nel comunicato del club – un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto in questi anni in cui, grazie alla crescita nel nostro club, si è consacrato in Serie A».

Vero. Becao arrivò in Friuli nell’estate del 2019 dal Cska Mosca. L’anno in Russia lo aveva sicuramente fortificato, ma non era una certezza. In gol all’esordio in serie A contro il Milan, è cresciuto di stagione in stagione. Il top lo ha forse raggiunto all’inizio dello scorso campionato quando nel 3-5-2 di Sottil aveva la possibilità di sganciarsi più che in passato. Dopo la sosta del Mondiale, però, la flessione dovuta evidentemente anche alle frizioni con il club.

Becao va al Fenerbahce dove ha già sostenuto le visite mediche. L’accordo tra l’Udinese e il club turco era stato trovato già da qualche giorno, la conclusione della trattativa è arrivata ieri perché fino all’ultimo l’Atalanta ha provato ha inserirsi. In effetti a Becao un trasferimento a Bergamo non sarebbe affatto dispiaciuto, la differenza l’ha fatta il rilancio del club turco che gli ha proposto un contratto di quattro anni ad oltre 1,5 milioni a stagione. All’Udinese andranno 9 milioni di euro più 1 di bonus.

Partito Becao, il suo sostituto naturale è già in casa: si tratta dell’argentino Perez che fino allo scorso anno agiva sul centro-sinistra nella difesa a tre. L’Udinese ha comunque bisogno di un difensore di rendimento per rinforzare il reparto. Sfumato Ampadu, finito al Leeds, si cerca un giocatore giovane, ma che offra già delle garanzie.

Se Becao è un affare chiuso, resta ancora aperto il tormentone Pereyra. L’argentino aveva fatto sapere che avrebbe scelto la nuova destinazione entro il 20 luglio, ma fino a ieri sera non c’erano novità.

Scartata l’ipotesi di restare a Udine, come già anticipato ieri, sembrano più probabili le piste italiane (Lazio e Torino), rispetto a quella turca (Besiktas) e quella araba.

Da registrare, infine, i ripetuti sondaggi di Juve, Napoli, Inter e Milan per Lazar Samardzic, il gioiello più luccicante di casa Pozzo. Per lui sarà una lunga estate. —