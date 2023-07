Sei Giorni di Pordenone: è Honig il re dello stayer

PORDENONE. Spettacolo ed emozioni. La finale degli Europei di stayer, uno degli eventi principali della 6 Giorni di Pordenone organizzata al Bottecchia dagli Amici della pista, non ha tradito le attese.

Nell’atto conclusivo per il titolo continentale dell’avvincente specialità dietro motore si è imposto l’olandese Reinier Honig col pacer, suo connazionale, Jos Pronk.

Pordenone porta bene al corridore, vincitore del titolo europeo anche lo scorso anno: nel 2019, nella prima edizione degli Europei di stayer ospitata in Italia che si tenne proprio nel Friuli occidentale, fu sempre Honig a imporsi.

Un binomio vincente, insomma, sancito nella gara recuperata ieri mattina, dopo la sospensione del programma, a causa della pioggia, di mercoledì sera. Quello di Honig è stato un successo arrivato all’ultimo respiro, alla media di oltre 68 km/h in una specialità in cui si toccano anche gli 80 orari.

Per buona parte dei 124 dei 125 giri previsti, in testa è rimasta infatti la coppia tedesca formata da Daniel Harnisch e dal pacer Peter Bauerlein, ma all’ultima curva l’atleta olandese è riuscito a superare l’avversario per poi andare a prendersi il titolo continentale.

Bronzo per altri due tedeschi, Robert Retschke e il pacer Holger Ehnert. Leonardo Fedrigo, l’unico italiano tra gli iscritti, escluso per un soffio dalla finale, ha vinto la “finalina” assieme al pacer Christian Dagnoni chiudendo, quindi, in nona posizione. Ieri, quarta giornata di gare, sono entrate in scena anche le donne, impegnate nelle prove Uci che mettono in palio punti per le qualificazioni olimpiche. Nella prima gara, la corsa a punti, si è imposta l’uzbeka Nafosat Kozieva.

Rimanendo alle prove Uci, ma per quanto riguarda la categoria maschile, nella corsa a punti successo di Niccolò Galli davanti a Matteo Donegà, portacolori del Cycling team Friuli Victorious; in gara anche il professionista pordenonese Davide Cimolai, che ha chiuso quinto.

Alla chiusura della manifestazione pordenonese mancano due serate, oggi e domani, che proporranno un ancora ricco programma di gare sia per quanto concerne le prove Uci che in relazione alla 6 Giorni. —