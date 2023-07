Anche il Tottenham su Beto e l’Inter punta sempre Samardzic

Beto e Lazar Samardzic sono sempre più appetiti sul mercato. Le attenzioni sui due non sono certo una novità, ma se ieri è spuntato anche il Tottenham tra i pretendenti a Beto, e se all’Inter si è orientati a presentare all’Udinese un’offerta di un prestito con diritto di riscatto, inserendo nell’operazione anche il talentino Giovanni Fabbian, allora significa che il pressing sui due bianconeri potrebbe trasformarsi presto in una doppia cessione inevitabile e alquanto dolorosa per i tifosi della Zebretta, soprattutto perché i nomi delle pretendenti sono sempre di più, e tutte di livello.

Beto, infatti, non piace solo agli Spurs, che a Londra hanno già portato l’ex Destiny Udogie e il portiere friulano Guglielmo Vicario, ma anche al Fulham, mentre in Italia la Juventus sta prendendo informazioni, come d’altronde Inter e Milan.

Il Napoli, invece, lo ha già fatto da tempo, mentre l’ultima a chiedere prezzo e margini di trattativa è stata l’Atalanta, che si è fatta avanti soprattutto dopo la scadenza della clausola rescissoria da 35 milioni che fino alla scorsa settimana zavorrava il centravanti portoghese.

Tuttavia, è molto probabile che per Beto si comincerà a fare sul serio una volta avviato il valzer delle punte, visto che al momento un po’ tutte le big guardano al 9 dell’Udinese come un ripiego nel caso in cui non arrivassero ad altre prime scelte.

Sul serio, invece, sta facendo l’Inter per Samardzic, anche se il prezzo oscilla tra i 30 e i 35 milioni che sono stati stimati per arrivare al mancino serbo. Come anticipato, è un prezzo che potrebbe essere abbassato con l’inserimento di Fabbian, mezz’ala ventenne che tanto piace alla società bianconera, ma pure a Genoa e Lecce che farebbero carte false per averlo.

L’Inter è dunque in vantaggio su Samardzic, attenzionato anche da Napoli e Juventus che al momento sembrano più defilate.