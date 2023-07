Ilenia, la fisioterapista che fa collezione di trofei nel volley: «Sogno le Olimpiadi»

Arriva dal Friuli una delle fisioterapiste più vincenti del volley internazionale.

Nei giorni scorsi Ilenia Marin ha collezionato un altro prestigioso successo, vincendo la Volley Nations League con la nazionale femminile turca (vincitrice della competizione per la prima volta nella sua storia).

A volerla nel gruppo è stato Daniele Santarelli (ex coach di Conegliano).

L’avventura in Turchia è appena cominciata, ma, in caso di qualificazione per le prossime olimpiadi, potrebbe continuare fino a Parigi 2024, coronando un sogno che Ilenia ha sempre accarezzato.

«Lo scorso gennaio ci siamo affrontati in Champions a Conegliano – racconta la 32enne originaria di San Giovanni al Natisone – e Santarelli mi ha chiesto se volessi unirmi alla nazionale turca durante l’estate. Sono impazzita letteralmente dalla gioia e non ci ho pensato due volte.

Gli accordi, per il momento, sono solo per questa estate. Abbiamo appena vinto la Volley Nations League e tra agosto e settembre ci sono gli Europei. A settembre è la volta delle qualificazioni olimpiche e speriamo che vadano nel verso giusto.

La possibilità di un’eventuale partecipazione alle Olimpiadi mi riempie di emozione. La rassegna a cinque cerchi è un sogno per chiunque lavori nel mondo dello sport».

Trentadue anni appena compiuti, Ilenia è un’ex atleta. Originaria di San Giovanni al Natisone, dove è cresciuta anche pallavolisticamente, ha smesso di giocare nel 2011.

Nel 2015 ha conseguito la laurea in fisioterapia all’Università di Udine e nel 2016 è stata ingaggiata a Bolzano, nello staff della serie A, e da quel momento è stato un crescendo di soddisfazioni, sia sotto il profilo professionale che umano.

A proporla a Bolzano fu l’amica Martina Boscoscuro, allora libero in serie A.

«Tutto è iniziato da lì – racconta Ilenia –. Non smetterò mai di ringraziare Martina, le devo molto. Nel momento in cui mi propose di provare a Bolzano non ebbi esitazioni, perché la pallavolo è lo sport che più amo. Se non fosse stato per lei forse non avrei mai iniziato. Nei primi anni lavoravo anche in uno studio privato”». Poi si è spostata a Trento, ancora in serie A.

La grande occasione è arrivata però con Conegliano, nell’olimpo del volley, con cui ha vinto moltissimo.

«Arrivata a Conegliano non ho più avuto bisogno di portare avanti anche l’attività fisioterapica privata. Ho potuto dedicarmi solo alla pallavolo e sono molto contenta di questo lavoro, che mi porta a viaggiare tantissimo.

Al momento sono molto felice e vorrei continuare a lavorare in campo internazionale, come sto facendo».

Durante la stagione regolare Ilenia lavora al Volley Moulhouse, in Francia, nella massima serie femminile.

«Durante stagione abbiamo vinto la Supercoppa e siamo arrivate seconde in campionato. Nella scorsa stagione abbiamo partecipato anche alla Champions, scontrandoci con Conegliano.

Sono molto contenta che mi sia stato rinnovato il contratto per la prossima stagione, che sarà piena di stimoli, ne sono certa.

È stata la mia prima esperienza all’estero e non ho esitato ad accettare l’offerta, perché mi stimolava molto l’idea di lavorare in un contesto diverso dall’Italia. Il club è tra i migliori in Francia.

Nella prossima stagione disputeremo di nuovo la Champions; siamo inseriti nel girone con Monza e con la Vakif Istanbul e sono certa che sarà un’altra esperienza incredibile.

Sto facendo un corso di francese per integrarmi di più anche al di fuori del contesto pallavolistico e anche questo è molto stimolante».