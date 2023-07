Cainero, sesta Olimpiade addio

Chiara Cainero verso l’esclusione mondiale. Sono attese a giorni le convocazioni ufficiali per la prossima manifestazione iridata in programma a metà agosto a Baku, in Azerbaijan e, stando alle notizie ufficiose, la 45enne friulana sarebbe fuori dalla squadra di skeet.

È invece data per certa la convocazione del giovane poliziotto di Sutrio Erik Pittini, atleta talentuoso che nell’ultima stagione è cresciuto in maniera esponenziale.

In vista del ritiro premondiale in questi giorni è circolato un primo elenco di convocati da confermare o completare e Chiara Cainero non c’è.

Per lo skeet, nella lista figurano Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti; Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Erik Pittini per la squadra maschile.

Se l’elenco fosse confermato e Chiara Cainero fosse esclusa, si tratterebbe di una svolta epocale per il tiro al volo italiano e probabilmente della fine di una carriera leggendaria, caratterizzata da successi incredibili.

Chiara Cainero è stata la prima italiana del tiro al volo a vincere un oro olimpico. Il 14 agosto 2008 a Pechino ha vinto la gara individuale dopo uno spareggio a tre con la statunitense Kimberly Rhode e la tedesca Christine Brinker.

Otto anni dopo, a Rio, ha conquistato il secondo posto, preceduta da Diana Bacosi.

Chiara Cainero ha cinque partecipazioni olimpiche alle spalle e un palmares ricchissimo e prestigioso. Aveva nel mirino la partecipazione alla sesta rassegna a cinque cerchi, ma probabilmente dovrà dirle addio.

Pare uno scherzo del destino anche il fatto che resti esclusa alla vigilia del mondiale, manifestazione in cui ha vinto numerose medaglie, ma mai l’oro individuale. Un oro che ancora adesso stava inseguendo.

Chiara non ha voluto rilasciare dichiarazioni; si è presa un periodo di pausa per riflettere sul futuro.

Se annunciasse il ritiro, il Friuli perderebbe una delle sue atlete più significative e rappresentative degli ultimi 20 anni.

La tristezza va però di pari passo con la gioia: il Friuli è pronto a festeggiare il nuovo scintillante talento che porta il nome di Erik Pittini. Nativo di Priola di Sutrio, il 25enne friulano è balzato all’attenzione internazionale a inizio primavera, con l’oro in Coppa del Mondo.

Per il tiratore era la seconda gara di Coppa del Mondo della carriera e la prima della stagione. Pittini, che si allena al Tiro al Volo Porpetto, era stato chiaro, del resto. «Voglio arrivare alle Olimpiadi e darò il massimo per essere a Parigi. So che sarà dura esserci ma voglio provarci fino in fondo», ci aveva detto qualche mese fa.

Detto fatto: il ct Andrea Benelli ha deciso di dargli questa opportunità e a Baku avrà modo di tentare la qualificazione; nel caso non dovesse andare bene, potrebbe riprovarci agli Europei di settembre in Croazia.

A Chiara Cainero questa possibilità è stata invece preclusa. Il ct Andrea Benelli avrebbe deciso di confermare l’esperienza di Diana Bacosi e di investire poi appunto nelle due giovani Bartolomei e Scocchetti.