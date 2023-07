L’Apu si rinforza sotto canestro: preso il centro argentino Marcos Delia

UDINE. L'Apu Old Wild West balla il tango. È l'argentino Marcos Delia, 209 centimetri di altezza per 111 chilogrammi di peso, ex Virtus Bologna e Pallacanestro Trieste, il centro con cui la squadra bianconera si appresta a chiudere il mercato. Un colpo che permetterà a Udine di non sprecare un visto lavorativo (da tenere in tasca per il mercato invernale), dato che Delia ha anche la cittadinanza italiana.

Marcos Nicolas Delia è nato a Saladillo, in Argentina, l’8 aprile 1992: ha iniziato la carriera da senior con il Boca Juniors, militando poi in formazioni del suo paese fino al 2016. In quell’anno approda in Spagna, a Murcia: da quel momento in poi, fra Acb ed Eurocup, si mette in mostra. Può vantare innumerevoli presenze con la nazionale dell’Argentina, con la quale ha vinto l’argento ai Mondiali in Cina nel 2019 e l'oro alla Coppa America in Brasile nel 2022.

Nella stagione 2019/2020 approda in Italia firmando con la Virtus Bologna, con cui viaggia a 7.5 punti e 4.5 rimbalzi di media in campionato e 3.3 punti con 1.9 rimbalzi in EuroCup.

Durante l’estate 2020 passa alla Pallacanestro Trieste. Con la squadra giuliana firma 9.8 punti in 22 minuti di utilizzo ed una media di 5.4 rimbalzi a partita. Nell'ultima stagione ha militato nel campionato lituano con il Wolves.