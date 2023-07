L’Apu ha finito le ferie: raduno subito dopo Ferragosto e ritiro a Tarvisio

UDINE. In attesa di piazzare l’ultimo colpo sul mercato, l’Apu Old Wild West getta le basi per la pre-season 2023/2024.

La dirigenza bianconera sta setacciando il mercato alla ricerca dello straniero che andrà a ricoprire il ruolo di centro titolare e contemporaneamente si muove per definire il mese e mezzo che servirà allo staff guidato da Adriano Vertemati per mettere la benzina nel motore in vista di una stagione lunga e impegnativa.

Ripartenza

Il raduno dell’Apu è previsto subito dopo Ferragosto, verosimilmente mercoledì 16 agosto con le visite mediche, anche se più di qualcuno fra i nuovi acquisti le svolgerà già a inizio mese in una prima toccata e fuga udinese. Gli allenamenti e la preparazione atletica partiranno il giorno dopo al palasport Carnera.

Bianconeri sotto torchio per una settimana, poi il 22 agosto tutti a Tarvisio per il terzo anno di fila. Il ritiro durerà fino al 27 agosto. Rispetto agli anni scorsi non ci sarà lo scrimmage di fine ritiro al palasport tarvisiano, ma un’amichevole al palasport Carnera nel tardo pomeriggio di domenica 27 agosto contro una squadra americana di college.

Settembre

Il mese di rodaggio verso il campionato di A2 al via il 1° ottobre si aprirà con il tradizionale memorial Pajetta, tributo alla madre del presidente Alessandro Pedone: confermato il format con un quadrangolare, si gioca venerdì 1 e sabato 2 settembre.

Oltre all’Apu Old Wild West parteciperanno alla manifestazione Tesi Group Pistoia, Reale Mutua Torino e Fortitudo Bologna. Il fine settimana successivo è quello della vernice all’interno di Friuli Doc, in programma sabato 9 settembre.

La stessa data era stata indicata dalla Lega Nazionale Pallacanestro per l’avvio della Supercoppa, ma la concomitanza con Friuli Doc ha indotto la Questura di Udine a chiedere lo spostamento in altra data per motivi di ordine pubblico. Per il derby friulano contro la Gesteco Cividale, quindi, si cerca un’altra collocazione: non sarà una cosa semplicissima, perché l’anticipo al venerdì per ora è stato scartato e il posticipo al lunedì si scontra con il fatto che martedì 12 settembre è già in calendario la seconda giornata con Gesteco Cividale-Pallacanestro Trieste.

Venerdì 15 settembre, a meno di un rimpasto del calendario, altro derby di Supercoppa ma a Trieste per una sfida che in forma ufficiale manca dall’aprile 2018.

Il programma della seconda metà del mese è condizionato dall’esito del girone di Supercoppa: se Udine avanza nella manifestazione non verranno organizzate amichevoli, in caso contrario si penserà a qualche test per arrivare pronti al debutto in campionato.

Saluto

Continuano, intanto, ad arrivare i video con cui i nuovi acquisti salutano la tifoseria bianconera.

Ieri è stata la volta del centro patavino Jacopo Vedovato, in arrivo dai Rucker San Vendemiano per puntellare il reparto lunghi: «Ciao a tutti i tifosi, non vedo l’ora di arrivare a Udine e cominciare questa nuova stagione assieme. Ci vediamo presto al palasport Carnera».

Pivot di poche parole, ma infondo ciò che ci si aspetta da lui è la sostanza, ovvero rimbalzi e “sportellate” nel pitturato.