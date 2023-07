Apu, costruita la squadra via agli abbonamenti: leggero ritocco verso l’alto

La squadra è fatta, ora tocca ai tifosi. Mercoledì 26 luglio alle 10 scatta la campagna abbonamenti 2023/2024 dell’Apu Old Wild West, presentata ufficialmente allo stadio Friuli con il direttore amministrativo dell’Udinese Rigotto nelle vesti di padrone di casa.

MODALITÁ

I vecchi abbonati hanno tempo fino a venerdì 22 settembre per esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato nella scorsa stagione.

Anche i nuovi abbonati possono procedere subito alla sottoscrizione delle tessere: c’è tempo fino a sabato 30 settembre.

Ci si può abbonare sul sito Vivaticket o nelle dieci rivendite autorizzate sparse nella provincia udinese. I prezzi hanno subito un lievissimo ritocco verso l’alto: per i vecchi abbonati si va dai 135 euro delle curve ai 380 del parterre oro, per i nuovi si va da 155 a 420 euro per gli stessi settori.

Tornano le tariffe “Special” (80 euro, 50 ridotto) per le due curve, riservate agli atleti delle società affiliate al progetto Apu Young Stars, alle atlete della Libertas Basket School, agli studenti dell’Università di Udine e di Trieste e agli abbonati all’Udinese.

ENTUSIASMO

Il presidente bianconero Alessandro Pedone ha esordito congratulandosi con il d.s. Andrea Gracis e con l’allenatore Adriano Vertemati («Hanno svolto un ottimo lavoro, abbiamo preso i giocatori che volevamo») e successivamente ha sottolineato la competitività del girone Rosso di A2: «Ritroviamo il derby con Trieste che l’ultima volta vincemmo all’overtime, poi c’è il “derbino” con Cividale, il derby triveneto con Verona, con le ferite che per noi ancora sanguinano, e le sfida con Cento, Bologna e Forlì.

Il livello si è alzato ancora, noi riteniamo di aver allestito una buona squadra, con l’equilibrio mancato l’anno scorso».

I ds Gracis ne ha approfittato per trarre un bilancio del suo primo mese di lavoro: «Si è subito creato il feeling con coach Vertemati. Siamo andati subito sui nostri obiettivi di mercato, costruendo una squadra equilibrata e competitiva. Ora la parola passa al campo, è lì che si costruiscono i successi. Non facciamo proclami, pensiamo al lavoro quotidiano».

Sulla stessa lunghezza d’onda coach Vertemati: «Conoscevo già la piazza di Udine, qui c’è tanta passione. Allestire il roster è stato semplice perché tutti vogliono venire a giocare qui. Ai tifosi dico che vedranno gente molto motivata proprio per questo motivo».

CARNERA

A introdurre l’argomento palasport è stata Chiara Dazzan, assessore allo sport del Comune di Udine. «Al progetto di riqualificazione del Carnera viene fatto a sei mani insieme ad Apu e Regione Fvg.

È un lavoro in cui crediamo fermamente, la nostra è una zona di confine che deve garantire una struttura in grado di ospitare eventi di livello internazionale. L’esperienza imprenditoriale di Pedone è una garanzia».