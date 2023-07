Udinese, preso dal Watford il difensore Kabasele 32 anni

Arriva dal Watford l’atteso rinforzo in difesa, là dove Christian Kabasele sarà uno dei centrali che andrà a rimpolpare il reparto da cui è uscito di recente Rodrigo Becao, passato al Fenerbahce.

Trentadue anni compiuti il 24 febbraio, il centrale nato nella Repubblica Democratica del Congo è di fatto un comunitario essendo stato naturalizzato in Belgio, dove ha cominciato a far parlare di sé all’Eupen, prima di lanciarsi al Genk, da cui il Watford lo ha prelevato nel 2016 per quasi 7 milioni.

Sette sono stati anche gli anni trascorsi a servizio degli Hornets a Londra, dove il difensore centrale ha dato sempre grande affidabilità, saltando solo 14 partite per infortunio nelle ultime 6 stagioni.

È un dato significativo sull’integrità fisica di un ragazzo alto un metro e 87 centimetri, che sa come usare bene le sue lunghe leve.

È bastato dare un’occhiata a uno dei video con le sue giocate postate su Yotube per avere una sequenza di interventi in scivolata, puntuale e precisi soprattutto nella scelta di tempo.

L’età richiama a un giocatore di esperienza che a Udine potrebbe fare da centrale di scorta ai titolari, soprattutto a Adam Masina.

Vero che Kabasele è destro di piede, ma nella linea a quattro spesso interpretata ha giostrato da centrale di sinistra, garantendo copertura anche in quella posizione. Sottil lo avrà a disposizione fin da questa settimana, dopo le visite mediche completate e la firma sul contratto apposta ieri, quella con cui si è legato all’Udinese fino al 30 giugno 2025.

Sono lontani i tempi in cui Kabasele ha esordito con la nazionale belga, nel 2016, raccogliendo due gettoni sotto l’allora guida tecnica di Martinez, ma è indubbio che l’Udinese si sia portata in casa un centrale esperto e molto fisico, puntando sulla solidità e l’affidabilità di un giocatore abile anche nella fase di impostazione.