Old Wild West e Gesteco, calendari in due tranche: oggi il sorteggio della prima giornata

UDINE. Calendari di serie A2 in due tranche da parte della Lega Pallacanestro. C’è grande attesa in casa Old Wild West Udine e Gesteco Cividale per conoscere le tappe del prossimo campionato. Oggi alle 15 verrà servito un “antipasto” con gli accoppiamenti della prima giornata (1° ottobre), domani il resto del “menu” con le altre dodici giornate della prima fase.

Paletti

Lnp ha cercato di dare alcuni input al computer che andrà a elaborare i calendari dei gironi Rosso e Verde. Come l’anno scorso, le due friulane giocheranno alternativamente in casa: il sabato alle 20 le Eagles, la domenica alle 18 l’Apu.

I derby regionali (riguardanti in Fvg Udine, Cividale e Trieste) non verranno inseriti nei turni infrasettimanali previsti l’11 ottobre, il 1° novembre e il 7 dicembre.

Un altro paletto riguarda le due siciliane, Trapani e Agrigento, a cui verranno compattate le trasferte. Infine le neopromosse Vigevano e Luiss Roma, a cui verrà evitata una partenza troppo dura.

Formula

Con il campionato ridotto da 27 a 24 squadre per la riforma in atto da parte della Fip, si giocherà una regular season da 22 giornate, a cui farà seguito una fase a orologio da 10 giornate, in cui ogni squadra giocherà in casa contro le 5 squadre dell’altro girone posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta contro le 5 arrivate sopra di lei.

Viene mantenuta la classifica all'interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale. Le prime 8 dei due gironi accedono ai play-off, con due tabelloni distinti e altrettante promozioni in A. l’ultima classificata dei gironi Rosso e Verde retrocede in B, per le squadre dal 9° all’11° posto c’è la poule salvezza con 4 retrocessioni.

Supercoppa

Definite le date delle gare del girone E di Supercoppa, quello interamente targato Fvg. Udine-Cividale, inizialmente prevista per sabato 9 settembre, slitta a lunedì 11 settembre alle 20 al Carnera per evitare la concomitanza con Friuli Doc.

Di conseguenza Cividale-Trieste slitta a mercoledì 13 settembre alle 20 al PalaGesteco, mentre Trieste-Udine resta in calendario venerdì 15 settembre in orario da definire.