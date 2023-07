Fvg, scatta la corsa per lo scudetto: primo ostacolo la favorita Napoli

Appuntamento con la storia. È arrivato il momento della verità per il Friuli Venezia Giulia beach soccer impegnato, da questo pomeriggio, nell’ultima tappa stagionale in programma a Viareggio.

In palio lo scudetto, traguardo che sarebbe storico per la neonata compagine regionale partita quest’anno dalla Poule Promozione, chiusa al primo posto.

Il primo avversario sulla strada della compagine guidata da Amedeo Russo, venerdì 28 luglio nel quarto di finale, il Napoli che ha chiuso al primo posto la Poule scudetto.

«Il nostro obiettivo al primo anno di attività – le parole del tecnico – era quello di arrivare alle finali scudetto e ci siamo riusciti. Adesso punteremo a fare il massimo: se questo significherà vincere lo scudetto ne saremo entusiasti, se invece oggi perderemo proveremo ad arrivare quinti».

Peserà, nel turno odierno, l’assenza dello squalificato Dmais, con il giocatore brasiliano unico assente in una rosa che potrà invece contare su tutti gli altri stranieri, fiore all’occhiello della squadra. «Non ci siamo allenati insieme – continua Russo – ma mentre gli stranieri hanno lavorato con le loro nazionali, il gruppo di italiani ha sudato a Lignano.

Ci faremo trovare pronti per questo evento, mettendoci alle spalle l’ultima e unica sconfitta maturata nell’ultima gara, al cospetto della Sicilia Beach Soccer.

Pensavamo di aver già vinto e siamo stati giustamente, come spesso accade nel beach soccer, puniti da una squadra che ha chiuso al secondo posto il suo campionato».

Un calo di tensione che, ovviamente, non potrà avvenire questo pomeriggio al cospetto di una squadra, quella partenopea, che vorrebbe eccome fregiarsi del tricolore, in quello che per Amedeo Russo, originario di Pozzuoli, sarà quasi un personale derby.

«Hanno giocatori molto forti in rosa – conclude il tecnico – e non sono da considerare una sorpresa. Nelle ultime partite li ho visti molto ben preparati fisicamente e si sono meritati la vittoria della stagione regolare, ma noi ce la giochiamo pur partendo senza i favori del pronostico. Derby? Conosco bene il loro allenatore, ma io ho ormai vissuto più anni in Friuli Venezia Giulia che in Campania, per cui non lo sento particolarmente.

Le mie emozioni sono rivolte a quello che stiamo andando a fare e con l’avvicinarsi della partita ovviamente la pressione salirà con la giusta voglia e adrenalina».

La gara sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti, con la vincente che sabato, alle 17, affronterà chi avrà la meglio dell’odierno quarto di finale tra le due squadre di Catania in lizza.

Semifinali e finalissima, rispettivamente sabato e domenica, saranno visibili in diretta anche su Dazn: prima, però, c’è da superare il Napoli. Provaci Friuli Venezia Giulia.