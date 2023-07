Udine, esordio a Nardò: lo scorso anno andò male. Cividale ospita Verona

M Partenza in salita per la Gesteco Cividale contro Verona, mentre per l’Old Wild West Udine c’è una trasferta lunghissima ma tutto sommato agevole a Lecce contro Nardò.

Sono queste le impressioni leggendo la prima giornata del campionato di serie A2, sfornata ieri dal computer della Lega Nazionale Pallacanestro come antipasto di quello generale che verrà diramato oggi. Per Trieste c'è una partenza soft contro la ripescata Orzinuovi.

QUI UEB

Le Eagles apriranno il campionato di A2 per il secondo anno consecutivo, dato che ospiteranno la Tezenis Verona sabato 30 settembre alle 20. La compagine scaligera allenata da Alessandro Ramagli è fra le principali favorite per la promozione in serie A. Il quintetto base è composto da “Lollo” Penna, dall’ex Assigeco Gabe DeVoe, Liam Udom, l’ex Apu Ethan Esposito e Kamari Murphy, un lungo molto dinamico con tanta esperienza accumulata sui parquet europei.

Il presidente dei ducali, Davide Micalich, ritrova molti dei protagonisti dell’Apu 2019/2020, l’ultima prima della scissione in seno alla dirigenza bianconera: coach Ramagli e il suo assistente Andrea Bonacina, Penna e Gazzotti, il preparatore atletico “Jack” Braida. La curiosità della gara inaugurale del torneo di A2 è che in Gesteco-Tezenis si troveranno di fronte i fratelli Bartoli: Saverio è arrivato a Cividale da Chieti, Vittorio si è trasferito da Ravenna a Verona.

QUI APU

I bianconeri partiranno da Lecce, dove hanno sede le partite casalinghe dell’Hdl Nardò. La trasferta più lunga del campionato non suscita ricordi positivi, dato che l’anno scorso arrivò una bruttissima sconfitta. Detto questo, il viaggio in Puglia non può far paura alla truppa allenata da Vertemati.

Dopo il cambio di proprietà dello scorso giugno, Nardò ha rinnovato la fiducia a coach Gennaro Di Carlo, ma il roster è ancora in costruzione: il ruolo di regista titolare è stato affidato all’ex Mantova e Treviglio Lorenzo Maspero, con Matteo Parravicini in seconda battuta, mentre Andrea La Torre (ex Apu, una sorta di meteora) è confermato in ala piccola e come centro è arrivato l’esperto Antonio Iannuzzi.

Sugli stranieri c’è ancora un punto interrogativo: per il ruolo di guardia sembra vicino il rinnovo di Russ Smith, ex Nba e capocannoniere dello scorso torneo di A2 con 23.1 punti di media, si cerca un’ala forte dotata di atletismo e sostanza.