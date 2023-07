Udine, Cividale, Trieste: ecco le date dei sei derby

Tre derby in venti giorni all’andata, altrettanti al ritorno. Il computer della Lega Nazionale Pallacanestro ha compresso le sfide fra le squadre regionali fra la 5ª e la 9ª giornata del girone Rosso di serie A2: si comincia il 22 ottobre al palasport Carnera con la decima sfida in poco più di un anno fra Udine e Cividale.

GLI ALTRI DERBY

Si prosegue il 5 e il 12 novembre al palaRubini con Trieste che ospiterà in sequenza prima l’Apu, poi le Eagles.

La sfida di campanile fra Trieste e Udine, è quasi superfluo sottolinearlo, è la più sentita e tornerà dopo cinque anni e mezzo: l’ultimo scontro diretto ufficiale risale al 18 aprile 2018, quando la Gsa guidata da Lino Lardo espugnò il parquet dell’Alma dopo due overtime con 27 punti di Dykes e 16 del nuovo arrivato Caupain ora a Brescia. Gsa che vinse anche il derby giocato al Carnera il 29 dicembre 2017: finì 73-69 e Dykes ne mise 17.

Trieste-Cividale, invece, è una sfida del tutto inedita. In questo caso non c’è rivalità di campanile, è tutto da vedere quale trattamento verrà riservato dai tifosi giuliani al presidente dei ducali Davide Micalich, storico rivali dei derby dei tempi andati con Udine.

Nel maggio scorso, però, sui social una frangia della tifoseria triestina si schierò al fianco dei cividalesi nel derby play-off poi vinto dall’Apu alla “bella”.

I derby di ritorno si giocano tutti fra Cividale e Udine. Antivigilia di Natale al palaGesteco con Ueb-Apu, Trieste di scena al Carnera e poi sul campo delle Eagles nel giro di sei giorni fra il 14 e il 20 gennaio.

BIG MATCH

Detto che la Pallacanestro Trieste ha un avvio di campionato in discesa e che non ci stupiremmo fosse protagonista della prima fuga, per l’Apu la prima tappa in salita è quella più dolorosa dal punto di vista dei ricordi: alla 3ª giornata (turno infrasettimanale) si va a Verona, dove evaporò il sogno promozione nel giugno 2022. Insomma, c’è già una trasferta da cerchiare in rosso per lòa riscossa.

Doppio appuntamento caldo alla 7ª giornata: Udine ospita la Fortitudo Bologna, rivale storica, mentre Cividale torna a Forlì, dove l’anno scorso su l’unica a vincere oltre alla Vanoli promossa in A. Alla 10ª stesse protagoniste, ma con sfide invertite: le Eagles ricevono la “Effe”, maltrattata all’andata e al ritorno l’anno scorso, mentre l’Apu si reca all’Unieuro Arena dove a giugno ha visto terminare la sua corsa nei play-off.

L’ultima giornata di regular season è in calendario il 4 febbraio, per Udine c’è una difficile trasferta a Rimini, mentre Cividale riceve Cento.