Carmassi alla carica: «Andare alle Olimpiadi è un grande sogno che voglio realizzare»

L’ultimo titolo italiano conquistato da una friulana sui 100 ostacoli risale al 2014, quando a Rovereto si impose Marzia Caravelli, azzurra della specialità. A nove anni di distanza, ecco la vittoria di Giada Carmassi, 29enne udinese di Magnano in Riviera, che a Molfetta ha fatto sua la prima medaglia d’oro nazionale assoluta. L’atleta, in forza alla Friulintagli Brugnera si racconta dopo l’impresa, tra la paura di non riuscire a gareggiare in Puglia, il sogno a cinque cerchi di Parigi e il fatto che proprio Caravelli sia il suo modello. C’è una somiglianza con la pordenonese: anche lei conquistò il suo primo titolo a 29 anni (nel 2010). «Molti sostengono che sto facendo il suo stesso percorso. Un onore per me. È un esempio, l’atleta che ammiro di più per tutto ciò che ha fatto».

Pure la pordenonese, a proposito, non gareggiava per un gruppo sportivo...

«Io l’opportunità l’ho avuta, difendendo i colori dell’Esercito. Non l’ho sfruttata come avrei dovuto, forse è capitata in un momento di vita sbagliato. Faccio ancora parte dell’Esercito, ma non della squadra. E lunedì mattina ero già in ufficio, dopo essere tornata a casa la domenica a poche ore della gara».

Tanti sacrifici e rinunce, per arrivare sino qua. Lo scudetto è il premio alla sua perseveranza.

«E pensare che temevo di non prendere parte alla gara. Sabato, forse a causa del lungo viaggio in auto, nel riscaldamento ho avvertito un dolore al bicipite femorale. Non sapevo se fossi stata in grado di reggere prove di fila. Prima della batteria pensavo solo a questo, tuttavia in pista mi sono lasciata andare, ottenendo la qualificazione. Quindi mi ha visitato il mio osteopata, mi ha sciolto il muscolo. E mi ha tranquillizzato, dicendomi che non avrei avuto lesioni».

È andata bene: 13’’14 e titolo conquistato.

«Il mio allenatore, prima della gara, mi aveva detto: per come ti vedo, puoi vincere. Da parte mia volevo solo arrivare davanti a tutte. Ce l’ho fatta. E forse è stato un bene aver accusato quel problemino fisico, mi sono concentrata meglio».

Ha festeggiato?

«Un po’ la sera stessa dopo la gara. Ringrazio il mio tecnico, Emanuele Olivieri, sua moglie, il mio fidanzato. Mi sono stati vicino tutto il weekend».

Nel 2015 la prima e unica convocazione nella Nazionale assoluta, poi alcune stagioni difficili. Dal 2020 il ritorno ad alti livello. Ora ha raggiunto la piena maturità?

«Sì, vedo che riesco a eseguire sul campo tutto ciò che ho in testa. E ho ancora tanti obiettivi da centrare».

Parigi 2024, per esempio?

«Sì. Io lavoro per esserci. A riguardo ho già in agenda alcune uscite a settembre, utili per guadagnare punti nel ranking mondiale. Sarò al meeting Città di Padova il 3 settembre, quindi al Palio Città della Quercia di Rovereto il 6. Poi vediamo. Esserci ai Giochi è un grande sogno che voglio realizzare».