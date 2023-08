I numeri di Zarraga, Quina, Camara e Fabbian per riempire il vuoto che può lasciare il serbo

Chi può prendere il posto di Lazar Samardzic sullo scacchiere dell’Udinese in termini di talento, assist e gol? Il serbo che si sta avviando a diventare un giocatore dell’Inter – ormai siamo al momento del “balletto” delle cifre, come riferiamo in queste stesse pagine – ha inciso non poco sull’Udinese andata in archivio lo scorso giugno in virtù di 5 reti e 4 “assistenze” per i compagni a fronte di 37 presenze, di cui soltanto 19 però con i galloni del titolare.

Insomma, per metà campionato è stato praticamente un’arma nelle mani di Andrea Sottil per cercare di cambiare il volto delle partite, prima di calarsi nel ruolo di protagonista nell’undici di partenza in 11 delle ultime 12 giornate spesso da mezzala destra, ereditando il posto da Roberto Pereyra che, in virtù della sua duttilità, è stato spostato o sulla fascia destra, o da trequartista.

Rilasciato di “Tucu”, con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, era scontato immaginare Samardzic in quel ruolo da titolare per la stagione all’orizzonte: chi può calarsi ora in quei panni quando il numero 26 saluterà il Friuli?

Detto che nelle già citate ultime 12 giornate il serbo ha prodotto poco (un gol e un assist con la Cremonese, un altro assist contro il Milan), ci si può immaginare che a livello anagrafico lo spagnolo Oier Zarraga (24 anni compiuti lo scorso gennaio) possa essere inserito nello stesso contesto tattico, ma con più di qualche punto di domanda, visto che nella scorsa Liga con la maglia dell’Athletic Bilbao ha sì raccolto 26 presenze, ma con soli 834 minuti in campo. E quindi da riserva. Un discorso che a maggior ragione può essere fatto per Domingos Quina, 18 presenze con 692’ tra Elche, nella Liga, e Rotherham nella B inglese nella seconda parte della stagione.

Insomma, accanto ai sicuri “starter” Walace e Sandi Lovric (il 25enne nazionale sloveno ripartirà dai 5 gol e i 6 assist della prima stagione in serie A), Sottil dovrà inventare un interno di centrocampo, tenendo conto anche dell’arrivo – legato alla trattativa per la cessione di Samardzic in nerazzurro – di Giovanni Fabbian, 20 anni, padovano di Camposampiero, 26 presenze e 8 gol nell’ultima serie B con la Reggina in prestito dall’Inter che crede in lui a tal punto da voler mantenere il diritto di “recompra”.

Lui e il coetaneo francese Etienne Camara prelevato dall’Huddersfield (più orientato al ruolo di centrale, quello di vice Walace) sono le risorse tutte da scoprire.

Un rischio? Un rischio da Udinese, abituata negli anni a lanciare giovani o calciatori scoperti in realtà poco quotate. Questo meno che non si decida di ritornare alla carica con Pereyra, alle prese con una scelta: o i soldi del Besiktas, o la scelta di vita della fascia di capitano dell’Udinese per la metà di quello che propongono i turchi. A meno che non arrivi qualcuno nelle prossime ore a sparigliare le carte, come pare stia meditando di fare la Fiorentina.

Quello di un possibile nuovo arrivo a centrocampo con la partenza di Samardzic resta dunque un argomento caldo. Anche se numericamente là in mezzo tra Walace, Lovric, Zarraga, Quina, Camara e (verosimilmente) Fabbian c’è già un ingorgo per i gusti dell’Udinese che lo scorso hanno chiuse la stagione cedendo a gennaio Jean-Victor Makengo per restare con sole quattro pedine di spessore in mediana.