Old Wild West, ecco Da Ros: «Ho ancora tanto da dare Trieste? È un (bel) passato»

«Ho ancora tanto da dare». Matteo Da Ros si presenta così ai tifosi dell’Apu Old Wild West, lanciando un messaggio a chi storce il naso definendolo in una fase calante della carriera.

DERBY

La 33enne ala grande milanese arriva a Udine dopo due stagioni poco fortunate a Cantù, ma soprattutto dopo un quinquennio a Trieste, dov’è stato anche capitano. La prima domanda che gli viene posta, per la serie “via il dente, via il dolore”, è relativa proprio al possibile conflitto emotivo durante i derby Udine-Trieste che torneranno a disputarsi a livello ufficiale dopo cinque anni e mezzo. «Mi levo subito il sassolino – ha affermato Da Ros – io sono felicissimo di aver giocato a Trieste, ma ormai è il passato. Se avessi emozioni contrastanti non avrei preso in giro nessuno e non sarei venuto a Udine. Io sono qui per dare il mille per cento. Sono il più anziano della squadra, ma sento di avere tanto da dare all’Apu». Nessun timore neppure per quel che riguarda l’accoglienza che gli verrà riservata a Trieste già fra un mese per la Supercoppa: «Sono un ex e penso di essere amato, lì ho vinto campionato e Supercoppa e sono stato capitano. Però non penso affatto al passato e guardo soltanto avanti».

AMBIZIONE

Da Ros arriva da due stagioni a Cantù simili a quelle di Udine: finale play-off persa nel 2022 e uscita in semifinale lo scorso giugno. C’è da invertire il trend con un’Apu fortemente rinnovata: «Ho parlato a lungo con coach Vertemati, che conosco da quando ero adolescente. Abbiamo parlato di come intende utilizzarmi e del team e sono entusiasta, anche perché non credo sia mai stata costruita una squadra con così tanta gente vincente: ciò testimonia l’accuratezza con cui è stato allestito il roster». Ricette magiche per ottenere la promozione non ne esistono, ma qualche buona regola è bene seguirla: «è importante che si crei una base forte di persone, prima ancora che di giocatori forti. All’Apu serve ciò che probabilmente è mancato negli anni scorsi, cioè un gruppo molto coeso. Ho parlato a lungo con Mirza Alibegovic, che ha appena vinto il campionato con Cremona: concordiamo sul fatto è meglio giocare qualche minuto in meno e rinunciare a qualche tiro a favore di una parte comune più ampia, solida e matura». Contatto giù avvenuto anche con gli altri due ex Trieste, Marcos Delia e Jason Clark: «Sono due ottimi professionisti, sanno bene come ci si comporta all’interno di un gruppo e sono entusiasti di questa nuova avventura udinese». Matteo Da Ros indosserà la divisa numero 20 bianconera, dando continuità a una scelta “obbligata” fatta ai tempi delle giovanili. «Quando ero un ragazzino – ha svelato – ero il più paffutello e mi prendevo sempre la maglia col 20 perché era taglia XL».

QUALITA’

Il direttore sportivo Apu Andrea Gracis ha introdotto Da Ros sottolineando le peculiarità che hanno indotto lui e Vertemati a puntare sul giocatore milanese: «Matteo è duttile, esperto e capisce il gioco. Queste caratteristiche ci hanno convinto a portarlo a Udine. La sua abilità nel passaggio, in particolare, è un fondamentale poco conosciuto e difficile da insegnare. Siamo contenti di avere tutte queste qualità in un lungo reduce da una quindicina di campionato di alto livello». Appuntamento al 16 agosto per il raduno e un nuovo capitolo tutto da scrivere.