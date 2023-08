Quartetto 50 per cento friulano in finale mondiale

Terza finale mondiale di fila per il quartetto azzurro dell’inseguimento. Terza finale per l’oro che sabato, poco dopo le 19 a Glasgow (diretta tv su Eurosport e RaiSport), il Frecciarossa azzurro si giocherà con la fortissima Danimarca, come nella finale olimpica di esattamente due anni fa a Tokyo.

L’Italia ha stroncato la Nuova Zelanda resettando la prova balbettante delle qualificazioni con una gara al massimo.

Tre’46'858 per gli azzurri, tre secondi in meno della qualificazione. Intanto il ct Marco Villa cambia le carte in tavola al suo quartetto.

Per la semifinale fuori Simone Consonni, che nelle qualificazioni non era apparso brillante, e dentro il 21enne di Azzano Decimo Manlio Moro che corre per la Zalf Fior, già vicecampione del mondo lo scorso ottobre a Parigi.

Con lui i “titolari” Filippo Ganna, Francesco Lamon, specialista nella partenza, e naturalmente l’altro friulano, il 22enne campione olimpico e mondiale, il bujese Jonathan Milan.

Serve fare una grande prova per battere la Nuova Zelanda che in qualifica aveva fatto quasi un secondo e mezzo meno degli azzurri. I kiwi sono un osso duro, due anni fa alle Olimpiadi persero per 19 centesimi dal trenino azzurro che poi vinse l’oro olimpico.

Gli azzurri spingono ancora le loro Pinarello con un mostruoso rapporto 63x14. Parte bene Lamon, il secondo chilometro di Milan è spettacolare, poi tocca a Moro tirare il suo turno e staccarsi poco prima del terzo dei quattro chilometri. Gli azzurri tengono sempre oltre un secondo di margine, i kiwi restano in tre e si scompongono nel finale. La partita è chiusa.

Altra finale. Con un avversario terribile, perché i danesi si so no “sciroppati” l’Australia stampando un tempo di tutto il rispetto: 3’45”634.Un secondo e oltre meno degli azzurri.

Per quanto fatto vedere però dal quartetto, rivisto e corretto da Villa in semifinale, la finale sarà tutta da giocare.

Nessuno al mondo vuole incontrare i “fab four” azzurri.