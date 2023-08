Inseguimento a squadre, Danimarca campione del mondo: l’Italia dei friulani Milan e Moro deve accontentarsi dell’argento

GLASGOW. Due chilometri. Due chilometri su quattro è durato il sogno del quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre di tornare campione del mondo. Poi i friulani Jonathan Milan e Manlio Moro, in squadra con Francesco Lamon e Filippo Ganna hanno dovuto arrendersi alla Danimarca, che si prendo così la rivincita dopo essere stata battuta due anni fa proprio dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo.

Troppo forti alla distanza i danesi, troppo più in palla degli azzurri del ct Villa che sabato 5 agosto si sono presentati all’appuntamento iridato non al massimo della condizione per i diversi tipi di preparazione affrontati dai componenti del quartetto.

Villa, anche in finale, ha dato fiducia a Moro, l’azzanese di 21 anni che bene aveva fatto in semifinale sostituendo il “titolare” Simone Consonni.

Partenza buona di Lamon, Italia avanti di mezzo secondo per un chilometro, poi il vantaggio ha cominciato a scendere fino al sorpasso danese a metà gara. Poi i rivali degli azzurri si sono andati a prendere il Mondiale, loro che avevano perso le Olimpiadi due anni fa, ma che da due anni vincono con Jonaas Vingegaard il Tour de France.

E’ finita con la Danimarca che vola meritatamente in 3’45”161 contro l’Italia che ha chiuso in 3’47'396.

Per la rivincita non bisognerà attendere che un anno: Olimpiadi di Parigi 2024, quando certamente la spedizione azzurra si presenterà con un paio di allenamenti specifici nelle gambe. E a quel punto, con talenti come Ganna e Milan, sarà più facile battere i danesi e gli inglesi, esclusi per incidente in semifinale ma formazione competitiva.

Arrivederci, quindi, a Parigi con nel motore del Frecciarossa azzurro, a Glasgow d’argento, anche un altro friulano: Manlio Moro.

E non è finita perché il bujese Milan avrà poche ore di riposo: domenica 6 agosto è atteso per la gara individuale dell’inseguimento, dove arriva da due argenti di fila ai Mondiali di Roubaix 2021 e Parigi 2022. E’ uno dei favoriti.