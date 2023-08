Dreossi e l’Italsciabola vincono il titolo alle Universiadi in Cina

Il talento di Leonardo Dreossi ha il colore dell’oro. Alle Universiadi di Chengdu l’aviere friulano è salito sul gradino più alto del podio con la sciabola a squadre, battendo in finale la quotatissima Corea per 45-38 e colorando d’azzurro una giornata caratterizzata anche dall’argento della spada femminile a squadre.

Gli azzurri, con il maestro Fabio Di Lauro dello staff del ct Nicola Zanotti a seguirli da fondo pedana, hanno iniziato la loro prova con il successo sull’Azerbaijan per 45-31. Ancora una vittoria ampia per l’Italia nei quarti di finale contro la Polonia con il punteggio di 45-30.

Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Giacomo Mignuzzi hanno poi battuto in semifinale il Kazakhistan 45-26 regalandosi la possibilità di giocarsi l’oro.

Nel match decisivo, gli azzurri hanno trovato sulla loro strada la Corea del Sud che aveva conquistato il titolo a Napoli nel 2019. Frazione dopo frazione l’Italia ha creato un solco che ha permesso alla squadra azzurra di essere in vantaggio fin dalla sesta frazione, per poi chiudere con il 45-38 e salire sul gradino più alto del podio.

La medaglia della sciabola ha contribuito a incrementare il bottino azzurro nella scherma, che a ieri era di 5 medaglie con due ori e tre argenti.

«Sono contentissimo di come ho tirato – ci ha spiegato il 26 enne di San Giorgio di Nogaro che da questa stagione si allena a Livorno –. Sono andato dritto per la mia strada e sono felicissimo per la mia prestazione e la medaglia. La Corea era la squadra da battere e siamo stati molto bravi a tenere duro nei momenti più difficili.

Ci sono stati alcuni cali, ma ci stanno contro avversari di primissimo livello. Nella gara individuale non è andata invece come volevo. Ci tenevo moltissimo e non mi sentivo inferiore a nessuno.

Purtroppo ho avuto difficoltà ad ambientarmi e se fossi arrivato qualche giorno prima sarebbe andata diversamente».

Per Dreossi, cresciuto sportivamente a San Giorgio di Nogaro con Christian Rascioni e Sara Vicenzin, è la prima partecipazione alle Universiadi. Studente dell’ultimo anno di Scienze Motorie, si è trasferito a Livorno solo in questa stagione, dopo due anni a Bologna. Nella prossima stagione spera di riuscire a conquistarsi un posto nella nazionale che punta a Parigi 2024, pur sapendo che si tratta di una missione quasi impossibile.

A inizio 2023 è stato alle prese con problemi fisici, che lo hanno costretto a saltare gli appuntamenti più importanti della stagione. Ora dovrà lavorare sodo per riuscire a risalire il ranking italiano.