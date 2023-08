Jonathan Milan conquista la medaglia di bronzo ai mondiali di Glasgow

GLASGOW. Bronzo, bronzo, nella serata del sesto oro mondiale nell’inseguimento individuale di Filippo Ganna. Jonathan Milan allunga la sua collezione di medaglie con un terzo posto nella prova individuale dei quattro chilometri.

Non è riuscito a giocarsi, come avrebbe voluto alla vigilia, la finale più prestigiosa quella per l’oro perchè nelle qualificazioni di domenica mattina era riuscito a staccare “solo” il terzo posto, 14 millesimi davanti al portoghese Oliveira, che poi ha stracciato nella finale per il terzo posto, ma dietro i due portacolori del Team Ineos dan Bigham e Filippo Ganna che hanno chiuso, girando nello stesso momento sulla pista, le eliminatorie.

Proprio il duello tra i due compagni di squadra, ha penalizzato il 22enne bujese. I due infatti, hanno dato vita a una sorta di finale anticipata, fornendo tempi lontani da quelli di Milan, 4’01”344 contro il 4’02”961 dell’inglese contro 4’06”393 di Jonathan.

Il bujese della Bahrain Victorious era partito alla grande, con tempi durante i primi 3/4 di gara inferiori anche di un secondo a quelli fatti registrare nella finale del Mondiale 2022 quella persa proprio contro Ganna.

Ma al friulano la benzina è finita poco dopo il terzo chilometro. risultato; calo evidente, chiusura in affanno e portoghese beffato solo di pochi millesimi. Ecco, qui Milan si è giocato la possibilità di giocarsi l’oro. Intendiamoci, a Glasgow il campione olimpico di Tokyo con il quartetto ha dimostrato una condizione buona ma non eccezionale e, forse, avrebbe perso anche la finale con Ganna e Bigham.

Tuttavia, nella finale per il bronzo ha ancora una volta di essere un extraterrestre. Di gambe e di testa. L’avversario portoghese era tosto, al mattino aveva migliorato il suo personale di due secondi. Insomma, era pericoloso, ma il bujese ha cominciato la gara alla grande mettendosi ben presto in velocità di crociera. Come ai bei tempi. Dopo 375 metri il vantaggio era già di 7 decimi. Ai 500 metri di 9, per salire a un secondo e oltre al primo chilometro. A metà gara il vantaggio era quasi raddoppiato. Finale in scioltezza, si fa per dire per atleti che viaggiano costantemente sopra i sessanta all’ora: 4’05”868, contro i 4’08” e passa del portoghese.

Nelle corde di Milan c’è un tempo di 4-5 secondi inferiore, lo farà quando arriverà a una prova iridata con un condizione perfetta. Non certo come in questo Mondiale multidisciplina d’inizio agosto, dopo un Giro d’Italia corso da protagonista ma sfiancante e due mesi passati più a recuperare la condizione che a costruire un assalto iridato.

Col bronzo al collo poi Milan, ha assistito all’ennesima impresa del suo compagno di quartetto Filippo Ganna.

Il 27enne di Verbania si è trovato di fronte il compagno di squadra Bigham, quello che Milan aveva battuto in rimonta all’europeo in febbraio. L’ingegnere che aveva testato i materiali di TopGanna per il suo record dell’ora nel frattempo battendo il primato. Insomma uno che va forte. E che fino all’ultimo chilometro ieri sera guidava la finale mondiale per due secondi sul rivale. A 500 metri dalla fine, ancora di un secondo.

Com’è finita? Ha vinto Ganna: 4’01”976 contro i 4’02”030 dell’attonito inglese. Che ha polverizzato il suo perdonale, ma ha perso. da un fenomeno