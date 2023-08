Milan, terzo tempo: sarà finale per il bronzo mondiale

Alle 20 di domenica 6 agosto Jonathan Milan si giocherà una medaglia ai Mondiali della pista di Glasgow. Ma non disputerà la finale nell’inseguimento individuale che avrebbe voluto perché si dovrà accontentare di quella per la medaglia di bronzo.

Il bujese della Bahrain Victorious si è infatti qualificato con il terzo tempo leggermente davanti al portoghese Oliveira (0014 millesimi), ma ha lasciato strada alla finalissima ai due corridori della Ineos Grenadiers, il “solito” Filippo Ganna e l’inglese Dan Bigham che si sono affrontati nell’ultimo turno di qualificazione e hanno così dato vita a una finale anticipata a colpi di trenate ad oltre sessanta all’ora.

Peccato, perché la prova di Milan, per 3/4 era stata addirittura sorprendente. Nonostante una condizione non paragonabile a quella in cui si era presentato ai Mondiali di Parigi nel 2002 il 22enne olimpionico era passato nettamente sotto i suoi tempi migliori. Questo fino ai 3 km, poi il calo è stato evidente, frutto di una condizione non ottimale. Il bujese ha cominciato a scomporsi sulla bici chiudendo in 4’06”393, mentre un anno fa in finale con Ganna ai Mondiali aveva stampato un 4’03”012, il suo personale nella specialità.

Troppo il calo per sperare di farla franca dai due protagonisti dell’ultima qualificazione. Bigham, che un anno fa si prese il record dell’ora prima che il compagno di squadra di club Ganna glielo sfilasse, è partito meglio del fuoriclasse di Verbania, che però l’ha puntato nel finale superandolo e chiudendo in 4’01”344 contro il 4’02”961 dell’inglese che, ricordiamo, in febbraio agli Europei era stato battuto da Milan nella finale per l’oro.

Insomma, Ganna domenica 6 agosto dopo le 20 andrà a caccia del sesto titolo mondiale nell’inseguimento, prima di andare a caccia mercoledì a quello su strada. Milan, invece, si dovrà “accontentare” di cacciare una medaglia di bronzo. Oliveira non sarà avversario tenero (nelle qualificazione si è migliorato di due secondi stampando il personale in 4’06”407), ma il fuoriclaasse di Buja, che dopo un primo Giro d’Italia esaltante non ha fatto un avvicinamento certo ideale a questa rassegna iridata, ha nettamente nelle sue corde una medaglia mondiale. L’ennesima.

Chiude decimo invece la sua prova l’altro friulano, l’azzanese 21enne Manlio Moro che, a poche ora dall’argento conquistato con Milan, Ganna e Lamon nel quartetto scende in pista e migliora il suo personale chiudendo la prova, comunque buona, in 4’10”460.