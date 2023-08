Parla Sottil: «L’Udinese è pronta per la Coppa Italia, deve solo perfezionare i meccanismi»

UDINE. «Siamo pronti per la Coppa Italia e dobbiamo solo perfezionare tutti i meccanismi», ha spiegato Andrea Sottil dopo l’amichevole con l'Al Rayyan, una sorta di spartiacque in cui va individuato un punto di svolta per puntare dritti al futuro senza avere neanche il tempo di rimpiangere il passato.

Perché è chiaro che parlando di «meccanismi da perfezionare», il tecnico si riferisca a tutto ciò che aspetterà l’Udinese dopo l’avvenuta cessione di Lazar Samardzic all’Inter, ovvero di quel mancino talentuoso a cui il tecnico avrebbe consegnato volentieri le chiavi della fantasia in quel 3-5-2 che invece adesso si ritrova sguarnito di una mezzala della stessa cifra tecnica del serbo.

Tuttavia, il problema Sottil non lo ha voluto affrontare davanti ai microfoni, almeno non adesso e di certo non dopo la doppia amichevole con i qatarioti, come si è ben capito dal mancato commento sull’assenza di Samardzic dalla presentazione e dal test.

Neanche una parola sull’ormai ex, e sinceramente è stato un peccato, perché con le sue dichiarazioni a riguardo Sottil avrebbe potuto aiutare i tifosi della Zebretta a orientarsi anche tra i meandri delle intenzioni e della tattica, là dove urge la necessità di capire in fretta chi sarà a rimpiazzare la qualità di Samardzic, oppure se la partenza del serbo porterà addirittura a nuove proposte tattiche.

Insomma, se l’Udinese abbozzerà, o meno, un cambiamento di modulo lo vedremo solo vivendo, anche perché dopo l’amichevole l'allenatore non si è spinto oltre una valutazione prettamente fisica del lavoro fin qui svolto, avendo individuato dei progressi.

«L’avversario ci ha impegnati a livello fisico, aveva buone qualità e noi siamo andati in crescendo. Siamo nella parte finale della preparazione e daremo la possibilità a tutti di avere il giusto minutaggio.

Tutta la squadra lavora bene, nonostante il gruppo sia cambiato nel corso degli anni, e bisogna dare tempo e modo ai nuovi di inserirsi e capire i meccanismi del campionato. C’è tanto da lavorare, ma siamo qui apposta».

Una dichiarazione che sembra cucita addosso a tutti i nuovi, ma specialmente a Oier Zarraga e Hassane Kamara, apparsi in ritardo anche nell’interpretazione del ruolo. Difficoltà che non hanno scomposto Sottil: «Zarraga è un giovane molto interessante come Vivaldo Semedo, e bisogna solo dare loro del tempo. Io e il mio staff siamo convinti che arriveremo pronti ai primi appuntamenti stagionali».

Dove sarà molto probabile la conferma della nuova coppia d’attacco composta da Beto e Florian Thauvin, sulla quale Sottil ha dato la sua “benedizione”, sottolineando lo stato di forma di entrambi e l’assortimento del tandem: «Al momento, Beto e Thauvin formano la coppia più rodata e a posto fisicamente». Insomma, Samardzic sembra già un passato lontano.