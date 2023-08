Apu, ascolta Alibegovic: «I campionati si vincono durante la settimana»

UDINE. Mirza Alibegovic ha un cognome importante e ha appena fatto un’abbuffata di trofei con la Vanoli Cremona. Su di lui ci sono grandi aspettative, ma non sembra affatto avvertire la pressione, anzi: quando parla pronuncia con una frequenza impressionante la parola “vincere”.

La ripete come se fosse un mantra, e ci fa capire perché negli ultimi dieci campionati disputati ne ha vinti tre, con la divise di Mantova, Brescia e Cremona, sfiorandone un quarto con Torino. Con il contorno di una carrettata di coppe con Tortona e Cremona. Un vincente tutto da riscoprire da parte del popolo friulano.

Lei lasciò Udine che era un ragazzino e vi fa ritorno che è uomo. Com’è cambiato Mirza Alibegovic nel frattempo?

«Torno che sono più esperto, più maturo, ma con la stessa voglia di vincere che avevo quando ero giovanissimo. Cerco sempre di portare questa “garra” nella squadra dove gioco e lo faccio tanto in partita la domenica che nelle partitelle di allenamento durante la settimana».

In carriera vanta tre promozioni, due Coppe Italia e una Supercoppa. Come si diventa così vincenti?

«Con estrema umiltà posso affermare di aver vinto tanto e in vari posti, ma di avere ancora fame. Crescendo capisci il valore della squadra e metti da parte i traguardi personali. Se alzi un trofeo rimani nella storia del club, è questo l’obiettivo da inseguire, non i 20 punti di media. Un concetto che cerco sempre di portare nel resto del gruppo».

Com’è il suo rapporto col nuovo coach Adriano Vertemati?

«Ci conosciamo da anni e ho parlato con lui più volte quest’estate. Il primo colloquio, in particolare, è stato molto positivo: le cose sono chiare da subito, c’è voglia di fare una grande stagione. Conta soprattutto il gruppo, perché i campionati si vincono durante la settimana. La mentalità di tutti noi dev’essere di migliorarsi sempre e di pensare di squadra».

A Torino lei giocò con Jason Clark. Ci presenta la nuova guarda americana dell’Apu?

«Jason è un ottimo ragazzo, e lo dico con piacere perché vengono prima le persone dei giocatori. Stiamo parlando di un ottimo professionista, viene sempre in palestra con l’obiettivo di migliorare. Un leader silenzioso, con un’etica del lavoro molto positiva. Lo reputo un grande acquisto, sa inserirsi a perfezione nel sistema di squadra».

Il mercato ha rivoluzionato l’Apu Old Wild West. Le piace il nuovo roster?

«Sì, mi piace tantissimo. Lo dico dal primo giorno: a Udine ci sono italiani che hanno già vinto campionati e sanno cosa serve per potersi ripetere. Un altro aspetto importante è che diversi di noi hanno già giocato assieme, compresi i due stranieri Clark e Delia. Questo può accelerare il processo di crescita del gruppo».

Che ricordi ha dei tempi della Snaidero?

«La prima cosa che mi viene in mente è che a Udine, oggi come allora, c’è una passione notevole per la pallacanestro. Io e i miei compagni possiamo ritenerci fortunati a essere qui. L’Apu negli ultimi anni non è stata molto fortunata, ma merita la serie A, il presidente ci mette l’anima. Voglio contribuire a riportare questa piazza dove le compete».

Suo papà Teoman che consigli le ha dato prima di firmare per l’Apu?

«Di essere sempre me stesso. Un leader in campo e fuori. Sapevo già di essere in un posto importante, per il seguito di pubblico e per l’ambizione della società. Sono pronto a dare tutto».

Anche i suoi fratelli Amar e Denis giocano ad alto livello. Come si vive in una famiglia a tutto basket?

«I miei genitori abitano ancora a Udine, quindi d’estate le riunioni familiari le facciamo qui. Io e i miei fratelli parliamo poco di basket, al massimo ci confrontiamo sulle trattative di mercato. Ai consigli cestistici ci pensa papà, lui non si perde una nostra partita».

Ha già ripreso a frequentare Udine?

«Sono venuto qualche settimana fa per effettuare il trasloco da Cremona. Abiterò in centro, ho già fatto un giro e posso dire che è davvero molto bello. Udine è una città molto piacevole, avrò tutto il tempo di poterla girare».

Sarà una stagione costellata di derby. Si inizia già fra un mese, cosa si aspetta?

«Trieste ha appena confermato Ruzzier, sta allestendo una corazzata, ma anche Cividale è una bella squadra. Credo che i derby faranno bene a tutto il movimento, saranno partite spettacolari con un grande pubblico. In generale posso dire che il livello della serie A2 e in particolare del nostro girone si annuncia altissimo, ci sono un sacco di squadre con roster importanti. Noi dovremo pensare a una partita per volta, perché la stagione sarà lunga. Aggiungo una cosa per esperienza personale: non vince quasi mai chi vince la regular season, i conti si fanno alla fine. Noi pensiamo a lavorare sodo che i frutti arriveranno».