Beto e Thauvin subito a segno, Success e Deulofeu pronti a giocarsela: per l’Udinese ci sono sempre quei quattro

UDINE. Brenner e Lorenzo Lucca: l’Udinese ha messo nel proprio motore altre due punte negli ultimi mesi, ma sono sempre “quei quattro” ad attirare le attenzioni in casa bianconera. Beto, Florian Thauvin, Isaac Success e Gerard Deulofeu.

Il contingente d’attacco che mister Andrea Sottil ha avuto in rosa già nella scorsa stagione, seppur a macchia di leopardo, come si suol dire. Cioè non ha mai potuto contare su tutti e quattro contemporaneamente.

Isaac Success (a sinistra) ha disputato uno spezzone dell'amichevole con l’Al Rayyan dopo un lungo infortunio; Gerard Deulofeu si sta giocando le proprie chance dopo l'operazione al ginocchio

E potrebbe essere così anche nell’avvio del campionato ormai all’orizzonte, considerando che Deulofeu ne avrà ancora un po’ per rimettersi dall’intervento al ginocchio destro, anche se negli scorsi giorni lo stesso catalano attraverso il proprio profilo Instagram, dove ama mettere al corrente i tifosi, ha diffuso un post incoraggiante: «Pura ossessione. Sto tornando, ve l’avevo detto».

A naso e incrociando le dita ci vorrà almeno un altro mese per rivedere Deulofeu a disposizione di Sottil. Realisticamente potrebbe accadere solo dopo la prima sosta di campionato, andando davvero con i piedi di piombo, ricordando proprio il primo recupero del numero 10 a Udine, quando riuscì a smaltire davvero l’infortunio rimediato con la maglia del Watford dopo quasi un anno.

Success invece sui social preferisce dedicarsi alla moda. Ieri nelle sue “storie” si proponeva nelle vesti di modello per un negozio di Udine, trascurando il fatto di essere ritornato finalmente in campo dopo un lungo infortunio muscolare, quello rimediato lo scorso 24 aprile contro la Cremonese, tra l’altro dopo aver realizzato il suo unico gol stagionale.

Il nigeriano sabato ha disputato uno scampolo del secondo test contro i qatarioti dell’Al Rayyan, quello per i “non titolari”, ma almeno è confortante che lo abbia fatto nell’undici di partenza. Per caratteristiche non sarebbe lui, tuttavia, il bomber al quale affidarsi nel caso Beto lasciasse in Friuli: servono circa 30 milioni e davanti a questa cifra Gino Pozzo darebbe il via libera alla cessione.

E visto che Brenner è ancora un oggetto misterioso, questo potrebbe essere davvero una grana per Sottil. Il portoghese corre, sbaglia, ma anche segna e fa segnare come si è visto nell’amichevole con gli arabi.

Un’amichevole che ha proposto un Thauvin decisamente rigenerato rispetto alla versione “siesta forever” proposta da gennaio alla fine della scorsa stagione, quando cercò – senza riuscirci – di entrare nei meccanismi di gioco bianconeri arrivando dal calcio messicano. Ora è più brillante, interpreta il ruolo di punta d’appoggio alla sua maniera, svariando lungo tutto il fronte d’attacco e pure retrocedendo a centrocampo per aiutare i compagni. Così ha fornito assist, ha segnato e a centrato un palo. Una risorsa in più.