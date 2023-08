In bici con Baronchelli a Castelmonte: «È un posto meraviglioso»

PREPOTTO. Lunedì 7 agosto andiamo con Baronchelli a Castelmonte in bici, è molto credente vuole visitare il santuario.

Se ami la bicicletta e conosci un po’ di storia del ciclismo come fai a dire di no a un invito del genere?

Impossibile, “Tista” è “Tista”, quello che al debutto al Giro 1974 ha fatto tanta paura a sua Maestà Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo o è stato l’ultimo a staccarsi dal grande Bernard Hinault al Mondiale del 1980 a Sallanches.

In bici fino a Castelmonte: il nostro viaggio con la leggenda del ciclismo Baronchelli

E, siccome domenica a Glasgow si è corso uno dei più spettacolari campionati del mondo di ciclismo della storia e Ganna e Milan hanno dato spettacolo nelle prove iridate su pista, con Gibì al Santuario ci siamo saliti.

Assieme a una cinquantina di cicloturisti friulani. Ritrovo a Cividale all’Enoteca e piccola cucina “Due di Samantha e Lorena”, organizza Andrea Baldan, convertitosi al ciclismo dal basket e grande capo della Cicli K2, storica società udinese, che ha rianimato 13 anni fa con tanto di organizzazione di ciclostoriche e anche della Udine-Subit per allievi.

L’immancabile foto di gruppo ai piedi del Santuario (foto Petrussi)

C’è Baronchelli. In bici. Già la maglia della mitica Scic anni Settanta che indossa fa entrare in clima di grande ciclismo. Immancabile il tifoso, poi diventato grande amico, quel Michele Vicario che avrà anche un figlio che para al Tottenham in Premier, ma se Baronchelli gli dicesse di tifare Arsenal o Chelsea quasi lo farebbe.

Si parte. “Tista” guida il gruppo. Cividale, Leproso, Rocca Bernarda, Sant’Anna. Pedala di buona lena, il 6 settembre compirà 70 anni, e racconta.

Si parte ovviamente dal Mondiale di Glasgow: «Che grande corsa – spiega – l’ho vista assieme all’amico Vicario. Che goduria. Era un percorso bellissimo, per continui scatti infatti Van der Poel e Van Aert, due ciclocrossisti, sono andati alla grande. L’olandese è un fenomeno, mi piace un sacco. Ha vinto anche Sanremo e Roubaix, il titolo mondiale di ciclocross e giovedì vuole vincere pure quello di Mtb: clamoroso».

È il nipote di Raymond Poulidor. “Gibì” ha un sussulto. «A casa ho una foto datata 1975, allenamento in Costa Azzurra. Con me, il meno degno della compagnia, ci sono Poulidor, Merckx, Gimondi e Zoetemelk. Quanti ricordi».

Si avvicina l’attacco della salita di Castelmonte a Prepotto, la “Milanese”. «E agli azzurri – continua il vincitore si sette Giri dell’Appennino – nonostante non fossero tra i favoriti e il momento non proprio felice del nostro ciclismo, hanno fatto un figurone. Bettiol ha provato il colpo da lontano, è stato bellissimo vederlo commuoversi stremato a fine gara». Pogacar? «Che corridore! – continua – è il più completo, attacca sempre, è un maestro di fair play con i colleghi. Merckx era così. Credo che lo sloveno abbia solo un difetto: soffre il caldo e al Tour questo può essere un problema. E anche il danese Pedersen è andato forte. Il vostro Jonathan Milan andrà a correre con lui alla Lidl Trek, se i due fanno gioco di squadra nelle classiche e si dividono le volate di Giro e Tour con un “treno” per loro faranno faville. Milan è proprio un gran velocista».

E Ganna? Negli occhi c’è ancora la formidabile rimonta su Bigham nella finale dell’inseguimento di domenica sera a Glasgow. «È un atleta formidabile, recuperare due secondi in un chilometro è pazzesco», dice il campione bergamasco. Si sale nel bosco, “Tista” guida la compagnia, qualcuno ha la bici elettrica, lui usa le sue gambe che girano ancora bene. Arriva e si gode il panorama.

Toni Pontoni, leggenda del cicloturismo friulano, scherza sulla sua pelata. Gibì se la ride: «Io il parrucchino? Macché, avrei dovuto rasarmi a zero anche quando correvo, senza casco il sole mi avrebbe scaldato. Ero uno che soffriva il freddo». Ecco il pozzo, c’è da scattare la foto di gruppo prima di salire al Santuario. Tista entra, fa il segno del cristiano, come diceva il mito Adriano De Zan in telecronaca, quando i corridori si facevano il segno della croce arrivando al traguardo in solitudine. «Qesto è un posto meraviglioso – conclude – che bello essere qui. Ho sempre ammirato i friulani per la loro tenacia e la voglia di fare. So che questo è un simbolo per voi e sono proprio contento di averlo visitato». Arrivederci “Tista”. Sì, valeva proprio la pena accettare l’invito.