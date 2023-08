Marangon non ha dubbi sulla Gesteco: «Perché le aquile? Ho scelto una società che punta sui giovani»

CIVIDALE. Ha scelto la Ueb il miglior Under 21 dell’ultimo torneo di B: si chiama Leonardo Marangon e di anni, pensate, deve ancora farne diciotto. Li compirà a novembre, a campionato avviato: quello di Serie A2, il primo per la sua giovane, ma già brillante, carriera. Reduce dai play-in vinti difendendo i colori della Virtus Padova, il neo-acquisto ducale giunge in Friuli grazie agli accordi stretti fra il club del presidente Micalich e la Pallacanestro Vigodarzere, società che in questi anni ha curato crescita e interessi sportivi del ragazzo.

A metà luglio il suo annuncio, l’intesa trovata ben prima. Prima ancora della partenza del cestista verso la Serbia: qui, in maglia Azzurra, Marangon ha partecipato agli Europei U18 strappando, assieme ai compagni, la nona posizione finale. In gialloblù, giocherà anche al servizio dell’U19 di coach Vecchi.

L’ufficialità si è fatta un po’ attendere: felice, alla fine, che sia arrivata?

«Diciamo che l’accordo c’era da un po’, ma sì, sono felice che la cosa sia andata in porto. Avevo iniziato ad allenarmi a Cividale già dall’inizio dell’estate, a livello individuale, ma con grande intensità: mi sono trovato subito bene, il clima mi ha dato ottime impressioni. Ho capito che stavo entrando in un bell’ambiente, molto accogliente, con tante brave persone al suo interno».

Come nasce la sua scelta di entrare a far parte delle Eagles?

«Cividale mi ha colpito perché investe sui giovani. Dai primi colloqui con la società mi è stato fatto capire che c’è il desiderio di puntare su di me per il nuovo progetto al via con questa stagione. Questo mi ha da subito attratto e ha fatto crescere in me la voglia di salire a bordo».

Ha già avuto modo, quindi, di scambiare qualche parola con il presidente Micalich e con coach Pillastrini?

«Certo, anche grazie ai dialoghi avuti con loro il mio desiderio di unirmi alle Eagles è andato crescendo. Col coach ci siamo sentiti al telefono, prima dell’ingaggio ufficiale; col presidente ci ho parlato più volte: mi sono trovato bene con entrambi».

Dalla B all’A2, il salto è importante. E per lei sarà la prima esperienza nel torneo cadetto.

«Il salto è grande sì, ma a Padova, lo scorso anno, non siamo andati lontani dalla promozione. Abbiamo giocato una stagione importante e siamo arrivati a soli due punti dal terzo posto. Poi siamo andati ai play-in e li abbiamo vinti, guadagnandoci un posto in B1. Ma sì, senz’altro il passo che mi attende è molto importante per la mia carriera».

Lo scorso anno è stato eletto quale MVP fra gli U21 di Serie B: oltre a questo prezioso riconoscimento, cosa porterà a Cividale?

«Tutta la mia grinta, tutto quello che mi ha permesso di vincere quel premio così importante. Arrivo a Cividale col desiderio di lavorare, di fare bene. In campo sono un giocatore a cui piace attaccare l’area ma, in generale, sul parquet mi diverto e metto sempre la squadra al primo posto».

Della nuova squadra conosce già qualche suo futuro compagno?

«Quest’estate ho partecipato al progetto “Green Team” della Fip. Qui, con la maglia della Nazionale sperimentale, ho avuto modo di conoscere Bartoli: ci siamo trovati in sintonia. Poi conosco abbastanza bene Berti e Furin».

E dell’ambiente gialloblù, cosa sa?

«So che è un bellissimo ambiente, con un gran tifo: sono molto gasato dal pensiero di iniziare a giocare al PalaGesteco, di poter sentire tutto il calore che sa trasmettere la nostra gente».

Nei giorni scorsi si è concluso per lei l’Europeo U18: soddisfatto dell’esperienza?

«Sotto alcuni punti di vista è andata benissimo, da altri ci si aspettava di più, considerato il nostro potenziale. In campo, in effetti, abbiamo dimostrato di poter essere una gran bella squadra, ma abbiamo fatto alcuni errori che hanno compromesso il nostro percorso. Comunque siamo riusciti a rimanere in prima divisione, raggiungendo quindi un obiettivo fondamentale».