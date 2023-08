La caccia al centravanti sta rallentando l’Inter nella chiusura dell’affare Samardzic con l’Udinese

Come un cantiere in autostrada che obbliga a moderare la velocità, rischiando di creare lunghe code, anche la trattativa per il trasferimento di Lazar Samardzic dall’Udinese all’Inter sta subendo un brusco e inatteso rallentamento, al punto che l’annunciato closing previsto per oggi potrebbe essere posticipato a data da destinarsi.

Una sorpresa? Sì, soprattutto perché è da giorni che la trattativa viene data in dirittura d’arrivo, con Samardzic parcheggiato in Friuli, escluso dalle liste delle ultime amichevoli e solo in attesa di montare in auto per raggiungere Milano.

Tuttavia, se c’è un ritardo bisogna cercarne i motivi, anche perché le due società si sono praticamente già accordate su tutto, dal prezzo del mancino serbo che l’Inter pagherebbe a rate tra un prestito oneroso a 5 milioni e un obbligo di riscatto a 15, più altri 2 di bonus, incluso il passaggio all’Udinese di Giovanni Fabbian, la mezzala classe 2003 valutata 6 milioni, su cui l'Inter manterrà un diritto di recompra già fissato a 12.

L’unico aspetto rimasto ancora insoluto è la modalità con la quale far scattare l’obbligo di riscatto per la prossima stagione, tema che avrebbe dovuto essere affrontato ieri e di cui, invece, non si è proprio parlato.

Il motivo? Porta il nome e il cognome di Folorin Balogun, il centravanti americano dell’Arsenal per il quale l’ad Beppe Marotta e il ds nerazzurro Piero Ausilio hanno cominciato a trattare senza soluzione di continuità nel fine settimana, dopo essere giunti alla conclusione che la prima esigenza tecnica per l’Inter è rimpiazzare Romelu Lukaku, e quindi portare un centravanti piuttosto di un altro centrocampista.

È un’esigenza che ovviamente ha un prezzo elevato, una spesa che potrebbe incidere, se non addirittura precludere l’affare Samardzic, visto che il mercato dell’Inter ha un budget contingentato dalle note problematiche economiche.

Non è un mistero, infatti, che proprio in questi giorni il proprietario cinese Steven Zhang starebbe posticipando le trattative per rifinanziare i debiti nei confronti del fondo californiano Oaktree, debiti che nel maggio 2024, data di scadenza del prestito triennale, ammonteranno a quasi 400 milioni.

Con la nuova trattativa i tassi passerebbero dal 12 al 16 per cento, ma almeno Zhang prenderebbe tempo per avere condizioni migliori sul mercato, nonostante i 64 milioni di interessi annui da mettere sempre a bilancio.

I soldi disponibili quindi sono pochi, e se l’Arsenal vuole 50 milioni per Balogun (ma si tratta per chiudere a 35) va da sé che l’affare Samardzic è a rischio.

Sarebbe questa la peggiore delle ipotesi, lo scenario più clamoroso e inatteso, ma pure da non scartare a priori, così come potrebbe tornare buona anche un’altra ipotesi determinata dal mancato aggancio a Balogun, con un clamoroso cambio di obiettivo e di trattativa con l’Udinese.

Una virata che porterebbe l’Inter a fiondarsi su Beto (ne basterebbero 30), profilo gradito a Simone Inzaghi che vuole una prima punta fisicata.

Fantamercato? Forse, ma questo rinvio per Samardzic sta insospettendo e innervosendo anche il mancino serbo, mentre Fabbian aspetta col cellulare in mano.