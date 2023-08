Tommaso Mazzilis dall’Apu in Danimarca: «Ho Udine nel cuore ma ho preso al volo un’occasione ghiotta»

Dal Friuli alla conquista della Danimarca. Dopo coach Giovanni Battista Gerometta, un altro giovane talentuoso di casa nostra ha deciso di partire per il Nord Europa: è il preparatore atletico Tommaso Mazzilis. Tolmezzino, classe 1995, nelle ultime stagioni sportive si è diviso fra i muscoli maschili dell’Apu Old Wild West e quelli femminili della Women Apu Delser.

A inizio estate è arrivata una svolta piuttosto inattesa: la chiamata dallo Stenhus Basketball College, un progetto cestistico rappresentato nella massima serie danese dall’Holbaek Basketball Klub.

«Come spesso accade nel nostro settore – spiega Mazzilis – è nato tutto tramite il passaparola. A metà giugno si sono fatti vivi, mi è sembrata subito un’ottima proposta. Ci ho pensato un po’ su, poi mi hanno richiamato e ho rotto gli indugi. Avevo proposte sia dal Nord che dal Sud Europa.

Non sapevo di essere l’erede designato di Sepulcri all’Apu, quindi ho deciso di andare in Danimarca, senza perdere tempo. Questo è il mio lavoro, aspettare troppo mi ha già fatto perdere alcune occasioni nella vita». Lasciare Udine e le due squadre cittadine non è facile, ma Mazzilis non ha rimpianti.

«Mi sento tuttora erede di Gigi Sepulcri, con lui ho un rapporto speciale. A fine giugno non era ancora stato definito nulla all’Apu, io ho lavorato tanto per quel ruolo ma non ho nessun rancore con la società, che anzi è estremamente seria. Hanno cambiato tantissimo, nel frattempo per me c’era il rischio di aspettare tutta l’estate. A Udine ho vissuto momenti esaltanti, resto legato a loro.

Gracis e Vertemati sono due professionisti che stimo molto». Mazzilis vivrà a Holbaek, una città di 70 mila abitanti a una cinquantina di chilometri da Copenaghen, dove si trova invece Gerometta.

«Spero davvero di vederlo spesso. Io di Tolmezzo, lui di Spilimbergo, abbiamo un bel rapporto. “Gerom” sta lavorando molto bene con l’Academy danese e sinceramente mi piace l’idea che due friulani si ritrovino in Nord Europa, significa che il basket friulano è ben visto lassù. Tra le altre cose è un puro caso che io sia finito in Danimarca dove c’è già lui. Un piacevolissimo caso». La scelta di andare all’estero, però, non è solo legata a una questione economica.

«Ho voglia di approfondire la conoscenza del basket nordico, guarderò più partite possibili. Anche da loro si sta muovendo qualcosa, come altri paesi del Nord Europa stanno investendo molto in professionisti esteri.

Da loro si pratica una pallacanestro molto fisica, per i giocatori il loro campionato non è di transizione, per monetizzare, ma un trampolino di lancio. Ci sono cestisti affamati, che vogliono emergere e lavorano sodo. Anche per me è un’esperienza per ampliare il bagaglio di conoscenze, tanto per capirci avremo a disposizione un laboratorio di fisiologia per i test atletici.

In Danimarca c’è una cultura del lavoro molto interessante: non si lavora per la partita domenicale come in Italia, ma per la crescita del giocatore. Se perdi un derby o due partite di fila non è un tragedia, il lavoro si giudica a fine stagione. Abbiamo molto da imparare». Tommaso Mazzilis inizia oggi. Una settimana per ambientarsi, poi si va in ritiro.

«Andremo in Svezia – spiega – che per i danesi è un po’ come Tarvisio per noi, visto che non hanno montagne». Da ottobre in poi, ci sarà da dare una sbirciatina al pc per vedere le partite di Apu e Delser in streaming. «Spero di avere il tempo – chiosa Mazzilis – ma una cosa è certa: farò il tifo per loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA