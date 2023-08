Udinese ecco Aké, può fare il Deulofeu

Marley Aké è un giocatore dell’Udinese. Marley Aké può coprire le spalle a Gerard Deulofeu.

È questo il ruolo del 22enne francese, prodotto dell’Olympique Marsiglia, che da ieri è ufficialmente nella rosa di Andrea Sottil.

Un’operazione nell’aria da una settimana che l’Udinese ha definito in tutti i dettagli nelle ultime 24 ore, con le rituali visite mediche e la firma sul contratto che lo lega al club bianconero fino al prossimo 30 giugno, visto che Aké arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in mano alla società torinese.

Si tratta di un accordo che tutela tutte le parti in causa: l’Udinese che così vedrà eventualmente riconosciuto il lavoro di valorizzazione con un “premio” (si dice di circa un milione e mezzo) se la Juve si riprenderà il francese e Aké stesso che non sarà considerato così un semplice prestito da mettere in disparte a favore dei giocatori di proprietà.

Resta in piedi, tuttavia, il punto di domanda legato alla collocazione tattica di un elemento che sarebbe perfetto come esterno d’attacco di un 4-4-2, o addirittura da punta esterna di un tridente da 4-3-3, tutti moduli che non fanno parte del bagaglio dell’Udinese, anche ultimamente Sottil sta cercando di operare nella costruzione del gioco con una “difesa pari”, per esempio spostando Bijol al fianco di Walace a centrocampo.

Nella Juventus, tuttavia, Massimiliano Allegri l’ha utilizzato – seppur in modo fugace – da esterno a tutto campo nel suo 3-5-2, come è successo nella semifinale di Coppa Italia del 2022, a Firenze, quando il francese di Beziers coprì tutta la fascia destra.

Le sue presenze nella prima squadra della Juve, tuttavia, sono state davvero poche: 4 in campionato, tutte part time (per un totale di 73 minuti), 2 in Coppa Italia prima di essere girato, nella scorsa stagione in prestito in patria al Digione, nella B transalpina.

Ben più corposo il curriculum nella seconda squadra juventina, nella di serie C, dove ha giocato per 45 partite, soprattutto da esterno d’attacco.

Caratteristica principale? Sa saltare l’uomo, un po’ alla Deulofeu, come potrebbe essere impiegato da Sottil qui in Friuli fino a quando il numero 10 non sarà davvero recuperato.

Certo è che così in attacco ci sarebbe un vero e proprio ingorgo: Aké, Deulofeu, Thauvin ma anche Brenner e Pafundi punte d’appoggio, Beto, Success, Lucca e Vivaldo Semedo centravanti.

L’impressione è che più di qualcuno partirà prima della fine del mercato, a meno che Sottil non imprima una svolta tattica alternativa.