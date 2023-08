Visite mediche e primo assaggio di Apu per Caroti, Ikangi e Alibegovic

UDINE. Primo assaggio di Apu per due volti nuovi bianconeri. Nella mattinata di ieri Lorenzo Caroti e Iris Ikangi hanno fatto tappa a Udine per effettuare le consuete visite mediche commissionate dalla nuova società di appartenenza.

Con loro alla Sanirad di Tricesimo anche Mirza Alibegovic, anche lui nuovo acquisto Apu ma già “battezzato” in occasione della presentazione alla stampa lo scorso 18 agosto. Volti sorridenti in un’atmosfera rilassata per i tre, che hanno approfittato per avviare la conoscenza reciproca: un discorso che vale soprattutto con Ikangi, che in passato non ha mai avuto come compagni di squadra i due ex Vanoli Cremona “Lollo” Caroti e “Mirzone” Alibegovic.

Per Caroti il primo sbarco in Friuli è servito anche per effettuare il trasloco e iniziare a prendere possesso del suo novo appartamento udinese. «La città mi è subito piaciuta, qui c’è tanto verde. Mirza me ne ha parlato molto bene, mi farò guidare da lui. Per quanto riguarda il basket, sono entusiasta di essere all’Apu, una società importante e ambiziosa. È stata costruita una squadra di valore, con un bravissimo allenatore come Vertemati, che conosco bene avendoci lavorato per due anni a Treviglio. Ho finito tardi la stagione con la Vanoli, ma già scalpito per ricominciare».

Scatoloni e trasloco a Udine anche per Iris Ikangi: «Sono contento di essere qui, in un’Apu che punta a vincere. Ritrovo tanti amici, sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni».

Infine Alibegovic, a suo agio in una città che ben conosce. «Con Lollo mi sento spesso visto che abbiamo giocato assieme. Ho colto l’occasione per parlare un po’ con Ikangi e conoscerlo. Siamo carichi, non vediamo l’ora di iniziare».

Con il trio Caroti-Ikangi-Alibegovic il 50% del roster udinese ha archiviato la pratica delle visite mediche. Jacopo Vedovato e Gianmarco Arletti le hanno svolte il 31 luglio, data in cui sono stati presentati alla stampa.

I prossimi in agenda sono i due stranieri Jason Clark e Marcos Delia, che arriveranno in Friuli a ridosso del raduno. Entrambi effettueranno le visite mediche la mattina del 16 agosto insieme a Matteo Da Ros. Per i due giocatori confermati, Diego Monaldi e Raphael Gaspardo, le visite mediche sono fissate per martedì 22 agosto prima di partire per il ritiro di Tarvisio.