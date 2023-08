Milesi, super mondiale a crono e Olivo fa esperienza

Lorenzo Milesi è il nuovo campione del mondo Under 23 nella specialità della cronometro.

Nella stessa gara, ai Mondiali di Glasgow, 46° il cimpellese Bryan Olivo. Ieri, in terra di Scozia, è andata in scena anche la gara del mixed team relay, la staffetta mista su mountain bike: l'Italia, con il goriziano Luca Braidot nel motore, si è piazzata al quinto posto, nella gara vinta dalla Svizzera.

CAMPIONE

Nella gara contro il tempo riservata agli under 23, Milesi ha completato i 36,2 km del percorso all'ombra del castello di Stirlin con il tempo di 43 minuti, alla media di 50,512 chilometri all'ora. Bergamasco di San Giovanni Bianco, classe 2002, Milesi ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro su strada del mondiale scozzese, a quindici anni di distanza dall’ultimo oro iridato azzurro U23, messo in bacheca da Adriano Malori nel 2008.

Alle spalle di Milesi si sono piazzati il belga Alec Segaert, favorito della vigilia e campione europeo ancora in carica, e l’australiano Hamis McKenzie: 11” il ritardo di Segaert, 51” quello di McKenzie. Curiosamente, Lorenzo Milesi è fidanzato con la ciclista azzurra Vittoria Guazzini, che l'anno scorso, a Wollongong, chiuse quarta assoluta e prima delle under23.

OLIVO

Bryan Olivo, classe 2003, prodotto del vivaio del Gc Bannia e portacolori del Cycling Team Friuli Victorious, ha chiuso la prova iridata a cronometro con un ritardo di 4’16” da Milesi. Una giornata evidentemente storta per il giovane naoniano, che è campione d’Italia in carica tra gli under 23.

In ogni caso, un’esperienza importante per Olivo, atleta polivalente, capace negli anni scorsi di primeggiare sia su strada, sia su pista, sia nel ciclocross. Interessante notare che mentre Bryan faticava a Glasgow, il suo compagno di squadra al Ctf Marco Andreaus vinceva la cronometro d’apertura del 17° Tour of Szeklerland, in Romania: un prologo di 4,5 chilometri, corso dal bianconero trentino con il tempo di 5’57”, alla media di 45,378 km/h.

TEAM RELAY

L’Italia del ct Mirko Celestino puntava a confermarsi ai vertici mondiali della specialità, forte dell’argento del 2022. In Scozia, però, gli azzurri hanno pagato oltre il dovuto la caduta dell’under 23 Andreas Vittone nella prima frazione. Lo junior Elian Paccagnella, la élite Giada Specia, la junior Valentina Corvi, la U23 Sara Cortinovis e l’èlite Luca Braidot hanno poi provato a riportare gli azzurri nei primi posti.

Solo la tenacia del goriziano Luca Braidot, schierato in ultima frazione, confrontandosi con fenomeni come l’elvetico NIco Shurter, ha tenuto l’Italia in linea, senza però avvicinarsi alla zona medaglie.