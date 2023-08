Tarvisio aspetta l’Apu per il terzo anno insieme: «Orgogliosi di avervi qui»

Apu e Tarvisio avanti insieme. La società bianconera ha scelto per il terzo anno consecutivo la località di confine per il ritiro precampionato, fissato dal 22 al 27 agosto. Si prosegue nel segno della continuità, grazie all’ottima partnership avviata nel 2021.

IL SALUTO

Il primo cittadino di Tarvisio, Renzo Zanette, dà ufficialmente il benvenuto al team udinese: «C’è entusiasmo in città per il gradito ritorno dell’Apu per il terzo anno consecutivo. L’amministrazione comunale metterà a disposizione della squadra le migliori strutture, già abbondantemente selezionate da formazioni cestistiche di alto livello per le loro preparazioni ai campionati».

Per la città tarvisiana l’arrivo di una squadra di alto livello di serie A2 rappresenta inoltre una sorta di spot di promozione turistica. «Con i benefici dati dal suo clima e dall’ambiente naturale – prosegue il sindaco Zanette – Tarvisio è sicuramente un'ottima location per giocatori e staff tecnico per preparare un campionato difficile come la Serie A2. Per Tarvisio la presenza di una società come l'Apu Udine rappresenta una notevole vetrina dal punto di vista turistico».

LE STRUTTURE

In occasione del ritiro l’Apu potrà usufruire del palasport “Mariano Malfitana”, del campo sportivo “Maurizio Siega” gestito dall’Asd Tarvisio e della palestra adiacente al palazzetto (444 metri quadrati, disposti su tre livelli) grazie alla disponibilità dell’Asd Gym Club Tarvisio. Cambia il quartier generale del ritiro: quest’anno l’Apu alloggerà all’Hotel Nevada.

I bianconeri rimarranno a Tarvisio fino a domenica 27 agosto, giorno in cui rientreranno a Udine per il primo test stagionale, una partita amichevole a porte chiuse contro Oakland University, squadra di college americana.

WOMEN APU

Tarvisio ospiterà anche il ritiro della Delser, pronta a un’altra stagione in serie A2 femminile. Le ragazze udinesi saliranno in quota il 3 settembre per una permanenza di quattro giorno.

In calendario c’è anche un test amichevole al palasport tarvisiano: giovedì 6 settembre Bacchini e compagne affronteranno le austriache del Graz nel contesto della Bsl, la Summer League giunta alla sua 20ª edizione.