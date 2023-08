Il Pordenone calcio è tornato ad allenarsi al De Marchi, ora può iscriversi alla D

Chissà, forse sarà stato solo un caso. Ma ieri pomeriggio, dopo molti giorni grigi, il cielo sopra la città era terso. Sembrava quasi stesse sorridendo al Pordenone che, a distanza di settanta giorni dall’ultima partita giocata, si è radunato, sostenendo il primo allenamento stagionale agli ordini del nuovo mister Marcello Cottafava.

L’ultimo sì Il sole splendeva sul De Marchi, accompagnando giocatori e tifosi in una giornata che, complessivamente, è stata luminosa per il club. Segnali di luce, i primi dopo tanto tempo, perché è arrivato il “sì” che mancava alla proposta del piano di pagamento degli stipendi arretrati.

Tutti i circa 80 tesserati, ora, hanno accettato l’offerta architettata dallo studio legale Grassani di Bologna, un passo che permette al club di effettuare l’iscrizione alla serie D.

Giorno di festa, dunque, per quanto sia necessario sempre continuare a correre. Le soste non sono previste. Il Pordenone, adesso, deve ottenere il provvedimento di avvenuta iscrizione all’Interregionale, aspetto che permette di rendere esecutivo l’aiuto garantito dagli sponsor sinora messi insieme. Nuova liquidità che entrerebbe in circolo solo in caso di partecipazione alla D.

Ma a questo punto si è arrivati grazie a quel “sì” mancante, arrivato poco dopo le 10, mentre la squadra si stava lentamente preparando a tornare in campo. Il ritrovo Lo “start” è arrivato verso le 16.30, sull’ultimo campo del De Marchi, dove ad accogliere la squadra c’era un buon numero di tifosi.

Con mister Cottafava una quindicina di calciatori, tutti giovani e svincolati, appartenenti al settore giovanile sino alla scorsa stagione, ma anche in precedenza. A bordo campo Mauro Lovisa, che ha parlato con l’allenatore e alcuni dei collaboratori rimasti dopo la diaspora estiva. Il presidente si è poi intrattenuto con alcuni tifosi, facendo capire che non molla, per poi lasciare il centro sportivo attorno alle 17.30.

Facendosi vedere al campo, volendo far radunare la squadra anche prima di ogni tipo di garanzia sul futuro della società, Lovisa ha voluto lanciare un messaggio in vista del 21 agosto, quando il Tribunale di Pordenone dovrà decidere se ammettere il club al concordato preventivo – e tutto quanto ricevuto ieri è a riguardo fondamentale – oppure sancirne la liquidazione.

A bordo campo, tra i presenti, anche l’onorevole Emanuele Loperfido, che nel corso degli anni è sempre stato al fianco dei neroverdi come tifoso. Sono raggi di sole tiepidi, ma che comunque riescono a scaldare le speranze dei tifosi, non abituati a vivere un’estate del genere. La battaglia continua, nel frattempo il Pordenone è riuscito a segnare un gol ed è pronto a difendere con tutte le sue forze il vantaggio faticosamente conquistato.

Saranno dieci giorni lunghi, carichi di attesa, ma Lovisa ha dato un segnale e può contare su professionisti – gli avvocati Antonio e Bruno Malattia e Roberto Casucci, oltre a Grassani – che stanno lavorando al meglio per far sì che non tramonti il sole sopra al De Marchi.

