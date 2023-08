Pellegrino, atto d’amore: «Dopo 5 anni vado via ma tiferò sempre per l’Old Wild West»

C’è un reset totale nella strana estate di “Ciccio” Pellegrino. Il 32enne pivot siciliano ha concluso la sua lunga esperienza all’Apu e prima di rimettersi in gioco sta svolgendo la riabilitazione dopo un intervento di pulizia al tendine rotuleo del ginocchio destro. Una pausa propizia per parlare dei suoi cinque anni in bianconero, del suo rapporto con Udine e della nuova Apu.

Pellegrino, come procede il recupero dall’operazione?

«Ho iniziato a eseguire gli esercizi attivi. Per adesso niente pesi, ho ancora un mesetto di percorso riabilitativo. A settembre, massimo ottobre conto di ricominciare ad allenarmi. L’intervento a cui mi sono sottoposto non è legato a una rottura, è una pulizia per evitare di ritrovarmi ancora con il ginocchio dolorante».

In questi due mesi abbondanti qualche squadra l’ha cercata?

«Prima aspettavo una risposta dall’Apu, poi ho evitato qualsiasi tipo di contatto sul mercato. Non voglio presentarmi come giocatore rotto».

Qual è il ricordo più bello dei cinque anni di Apu?

«Parlando di traguardi, sicuramente la Coppa Italia. Indimenticabile anche l’ambiente, tanto entusiasmo attorno a noi. Inoltre in questi anni la curva ha intonato un coro tutto per me, una cosa che mi ha fatto un gran piacere».

Nutre qualche rimpianto?

«Col senno di poi posso affermare che nel settembre del 2022 avrei dovuto operarmi, sarei tornato in perfetta forma per la seconda parte della stagione. Invece ho giocato sul dolore, stringendo i denti».

Si sente un friulano d’adozione?

«Preferisco siano gli altri a dare queste definizioni. Io qua sto molto bene dal primo giorno, ho comprato casa e mi sono fidanzato. Una volta che avrò finito gli impegni cestistici, tornerò qui».

Che idea si è fatto della nuova Apu?

«Come ogni anno hanno creato un roster molto ambizioso per affrontare un campionato che continua ad alzare il livello. Vedo un’Apu fra le più forti, le auguro il meglio».

Da buon pivot, ci offre il suo giudizio su Delia e Vedovato?

«Delia l’ho sempre ammirato, in particolare con la Nazionale argentina. È un giocatore con caratteristiche simili alle mie, il suo uso del piede perno è super. Vedovato l’ho affrontato un paio di volte in pre-season, è pronto fisicamente per la serie A2. Udine ha fatto un ottimo lavoro sul mercato: squadra bilanciata e con gerarchie chiare».

Lei ha fatto da chioccia a Diop. L’ha stupita il suo exploit in serie A?

«Assolutamente no, non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Ousmane. Bastava dargli una chance importante. Il suo talento lo porterà a fare ancora meglio».

Che messaggio manda ai tifosi friulani?

«Ci vorrebbe una pagina intera del vostro giornale! Ringrazio tutti. Il mio non è un addio, Udine ormai è casa mia. Una cosa che voglio dire in particolare è che se ho concluso tante partite con il sorriso sulle labbra è merito loro».