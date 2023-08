Fuori Samardzic arriva Fabbian: affare fatto con l’Inter

Succede anche questo nel calciomercato, dove due società sono costrette a rinviare le presentazioni dei loro nuovi acquisti perché l’entourage di uno dei due se la “prende comoda”, decidendo di arrivare con calma all’appuntamento decisivo.

È proprio quanto accaduto ieri a Milano, dove era tutto pronto per la presentazione ufficiale di Lazar Samardzic all’Inter, atto che avrebbe dovuto anticipare di qualche minuto l’annuncio di Giovanni Fabbian, già arrivato in Friuli per la firma, e parcheggiato nell’attesa.

Invece tutto è saltato, o meglio rimandato, e questo perché Mladen Samardzic e Rafaela Pimenta hanno fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che arriveranno a Milano solo tra oggi e domani.

Insomma, mentre ieri il figlio Lazar era a fare le visite mediche al Coni, ammettendo all’uscita di non sapere quando avrebbe firmato, prima di aggiungere anche un “Non torno a Udine” abbastanza emblematico, il padre Mladen era ben lontano dalla sede nerazzurra, là dove anche l’avvocato Pimenta non si è vista.

La notizia ha cominciato a correre sul web a metà pomeriggio, fino a confezionare la versione di un ritardo voluto e strategico, determinato dalla necessità di limare ancora quelle famose percentuali sulle commissioni della Pimenta, che avevano portato allo slittamento e al ritardo dell’intera operazione.

È una versione più che attendibile, e che deve tenere conto anche dei ritardi procurati dalle richieste di papà Samardzic, a cui, tuttavia, dev’essere andata in porto la richiesta di un aumento della base contrattuale al ricco quinquennale al figlio, portata a un milione e 800 mila euro. Non fosse così, allora ieri Samardzic non avrebbe fatto le visite mediche, avendo avuto il via libera del suo entourage, ad accordi ormai raggiunti.

Tra questi, va aggiornato anche quello che l’Inter ha stipulato con l’Udinese per Fabbian, valutato 4 milioni e non 6, e con una recompra fissata a 12 milioni entro giugno 2024, e a 15 entro il successivo 30 giugno 2025.

È questo l’ultimo dettaglio emerso, che fa tutta la differenza per i conti dell’Inter, visto che il cartellino di Fabbian risultava a bilancio per una quota vicino allo zero, essendo un prodotto delle giovanili. Con la vendita all’Udinese per 4 milioni, invece, la cifra risulterà a bilancio ’23-’24 e rappresenterà una plusvalenza per la stessa somma, col vantaggio di coprire anche la quota di ammortamento di Samardzic, coperta appunto dalla plusvalenza.

I suoi calcoli, e ben diversi, li ha fatto pure Sottil, che ieri era così certo dell’arrivo ufficiale di Fabbian, da averlo non solo nominato nel corso della presentazione alla sfida di Coppa Italia, ma pure “battezzato” a livello tecnico, orientando il tifoso bianconero a non aspettarsi un altro Samardzic. Tuttavia, con questo ritardo poco gradito, anche Sottil dovrà mettersi in coda e attendere le firme.

Una volta concluso tutto, l’Udinese si tufferà su Lucas Bergvall, il centrocampista avanzato svedese messo nel mirino anche dall’Atalanta. Gino Pozzo è in vantaggio sul 17enne talento del Djurgarden, e pensa di investirci 6/7 milioni, lasciandolo maturare in Svezia almeno fino a gennaio, dove il trequartista alla spiccata visione di gioco, e capacità di inserimento, potrebbe finire gli studi.