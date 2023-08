La rinascita di Thauvin: «Ho un obiettivo sui gol e gli assist che voglio fare ma ancora non lo dico»

Galoppo contro la Pro Gorizia ieri per i giocatori dell’Udinese che non hanno giocato dal primo minuto in Coppa Italia contro il Catanzaro. Al Bruseschi ieri mattina è finita 4-0 contro i biancazzurri iscritti al prossimo campionato d’Eccellenza, grazie alle reti di Brenner e Lucca nella prima frazione (due gol in rapida successione a 25’ e al 26’) e degli sloveni della Primavera Zunec e Pejicic nel fine di partita (al 72’ e all’81’. Da inserire tra le note l’utilizzo per oltre 80 minuti di Nehuen Perez che in Coppa Italia era squalificato, e le tre punte schierate tutte in una volta all’inizio con Success, Lucca e Brenner in campo per i primi 40’ quando il brasiliano è stato sostituito da Aké.